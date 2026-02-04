BIST 13.885
Süreç raporu için 5. toplantı bugün

TBMM çatısı altında çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün kritik bir eşiği aşmaya hazırlanıyor. Meclis Başkanı Kurtulmuş başkanlığında toplanacak olan komisyonda, toplumsal mutabakatın yol haritası niteliğindeki ortak rapora son şekli verilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), tarihi bir ortaklaşma sürecine ev sahipliği yapıyor. Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve demokratik standartları kardeşlik hukukuyla harmanlamak amacıyla kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, rapor yazım sürecinde sona geldi.

SAAT 14.00’TE KRİTİK ZİRVE

NTV'nin haberine göre, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un liderliğinde bugün saat 14.00'te gerçekleşecek olan 5'inci oturum, komisyonun en kritik buluşmalarından biri olarak değerlendiriliyor. Daha önce yapılan 4 kapsamlı toplantıda ele alınan ana başlıklar, öneriler ve siyasi partilerin yaklaşımları bugün nihai bir metne dönüştürülecek.

ORTAK RAPORUN İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Komisyon üyelerinin görüşlerinin son kez harmanlanacağı toplantıda; toplumsal barışın tesisi, demokratik kazanımların korunması ve milli dayanışma ruhunun kurumsallaşması gibi başlıklar üzerinde durulması bekleniyor. Toplantı sonunda taslak metnin, tüm üyelerin mutabakatıyla "Ortak Rapor" sıfatıyla imzaya açılması öngörülüyor.

