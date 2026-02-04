BIST 13.885
DOLAR 43,50
EURO 51,49
ALTIN 7.102,71
HABER /  DÜNYA

Japonya'da şiddetli kış şartlarından kaynaklanan can kayıplarının sayısı 35'e çıktı

Japonya'da şiddetli kış şartlarından kaynaklanan can kayıplarının sayısı 35'e çıktı

Japonya'da zorlu kış şartları ve yoğun kar yağışının yol açtığı kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e, yaralananların sayısı 358'e yükseldi.

Abone ol

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansından (Şoboço), ülke genelinde kış şartlarından kaynaklanan ölüm ve yaralanma vakalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, sert kış şartları ve yoğun kar yağışının yol açtığı kazalar nedeniyle ülke genelinde son 20 günde 35 kişinin yaşamını yitirdiği, 358 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Ağır kış koşullarından en fazla etkilenen Niigata eyaletinde 12 kişi hayatını kaybederken, Akita eyaletinde 7, Yamagata eyaletinde 5, Hokkaido ve Aomori eyaletlerinde 4'er, Iwate, Nagano ve Shimane eyaletlerinde ise 1'er kişi yaşamını yitirdi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, güneyden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle sıcaklıkların arttığını bildirerek, vatandaşları çığ riskine ve çatılardan düşebilecek kar kütlelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dünyanın konuştuğu sapık Epstein MOSSAD mı yoksa Rus ajanı mı?
Dünyanın konuştuğu sapık Epstein MOSSAD mı yoksa Rus ajanı mı?
Kar kalınlığı 1 metreyi aşmıştı! Sarıkamış'ta belediye ekipleri biriken karı şehir dışına taşıyor...
Kar kalınlığı 1 metreyi aşmıştı! Sarıkamış'ta belediye ekipleri biriken karı şehir dışına taşıyor...
Venezuela'da hükümet destekçisi ve karşıtı protestocular sokaklara döküldü
Venezuela'da hükümet destekçisi ve karşıtı protestocular sokaklara döküldü
Türkiye'nin deprem bölgesi için sağladığı dış finansman 8,7 milyar dolara yaklaştı
Türkiye'nin deprem bölgesi için sağladığı dış finansman 8,7 milyar dolara yaklaştı
Süreç raporu için 5. toplantı bugün
Süreç raporu için 5. toplantı bugün
Tekirdağ'da deprem
Tekirdağ'da deprem
Ekmek ve simit fiyatında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı
Ekmek ve simit fiyatında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı
Fenerbahçe Kulübünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kante teşekkürü
Fenerbahçe Kulübünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kante teşekkürü
Muğla'yı sarsan kadın cinayeti! Market çalışanı Özlem Arslan'ın katil eşi itiraf etti
Muğla'yı sarsan kadın cinayeti! Market çalışanı Özlem Arslan'ın katil eşi itiraf etti
Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: 12,4 milyar dolara ulaştı
Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: 12,4 milyar dolara ulaştı
Real Madrid'de büyük şok! Arda Güler ile ipler koptu
Real Madrid'de büyük şok! Arda Güler ile ipler koptu
Bolu’da 11 farklı adrese uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
Bolu’da 11 farklı adrese uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı