2026 dünyanın altın zenginleri belli oldu! Türkiye listede bakın kaçıncı sırada
En yüksek altın rezervine sahip ülkeler sıralaması açıklandı. Küresel piyasalarda güvenli liman olarak görülen altın stoklarında Türkiye'nin yükselişi dikkat çekti. Dünya Altın Konseyi'nin güncel verilerine göre ülkelerin altın gücü yeniden şekillendi. Altın rezervi en yüksek ülkeler listesi 2026'da güncellenirken, Türkiye'nin bulunduğu sıra ise merak konusu oldu. Bakın Türkiye listede kaçıncı sırada...
2026 yılı itibarıyla en fazla altın rezervine sahip olan ülkeler belli oldu. Küresel piyasalarda güvenli liman olarak göülen altın stoklarına ilişkin Dünya Altın Konseyi verileri, ülkelerin rezerv gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. çıklanan listede Türkiye'nin son yıllardaki yükselişi dikkat çekti. Güncellenen altın rezervi listesinde ülkelerin küresel ekonomik dengelerdeki gücü yeniden değerlendirildi. Türkiye'nin sıralamadaki yeri ise dikkat çeken konular arasında yer aldı. Bakın 2026 yılında dünyanın en çok altın rezervi olan ülkeleri arasında Türkiye kaçıncı sırada...
Son yıllarda uygulanan altın biriktirme stratejisiyle Türkiye, yalnızca kendi rekorunu kırmakla kalmadı; aynı zamanda küresel ölçekte “altın devleri” olarak anılan ülkelerin yer aldığı listeye adını yazdırdı.
Türkiye, planlı ve kararlı alım politikaları sayesinde altın rezervlerini 600 tonun üzerine çıkararak dünya sıralamasında önemli bir konuma ulaştı. Peki Türkiye dünya sıralamasında kaçıncı sırada? İşte 2026 itibarıyla altın rezervleriyle öne çıkan ülkeler listesi…
İşte o liste;
40. Romanya
104 Ton
39. Güney Kore
104 Ton
38. Macaristan
110 Ton
37. Yunanistan
115 Ton
36. Katar
116 Ton