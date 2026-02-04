2026 dünyanın altın zenginleri belli oldu! Türkiye listede bakın kaçıncı sırada

2026 yılı itibarıyla en fazla altın rezervine sahip olan ülkeler belli oldu. Küresel piyasalarda güvenli liman olarak göülen altın stoklarına ilişkin Dünya Altın Konseyi verileri, ülkelerin rezerv gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. çıklanan listede Türkiye'nin son yıllardaki yükselişi dikkat çekti. Güncellenen altın rezervi listesinde ülkelerin küresel ekonomik dengelerdeki gücü yeniden değerlendirildi. Türkiye'nin sıralamadaki yeri ise dikkat çeken konular arasında yer aldı. Bakın 2026 yılında dünyanın en çok altın rezervi olan ülkeleri arasında Türkiye kaçıncı sırada...