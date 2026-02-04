BIST 13.895
DOLAR 43,51
EURO 51,43
ALTIN 7.067,46
HABER /  GÜNCEL

Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma

Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma

Rekabet Kurulu, Alphabet Inc., Google Ireland Limited, Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlük (Google) hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Abone ol

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, Kurulca başlatılan Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi'nde edinilen bulgular kapsamında Eylül 2018 tarihli Google Android kararı sonrası Google ile mobil cihaz üreticileri arasında oluşan mevcut sözleşme yapısının Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a aykırılık oluşturabileceği endişesinin ortaya çıktığı belirtildi.

Endişe konusu davranışlara işaret edilen açıklamada, "Bu davranışlar arasında, 'Google Arama' parçacığına ilişkin fiili münhasırlık etkisi, 'Google Chrome' ve 'Google Sesli Asistan' gibi Google'ın belirli hizmetleri aracılığıyla Google Arama'ya geniş çerçevede varsayılan avantajı sağlanması, 'Google Chrome' tarayıcısına çeşitli avantajlar sağlanması, işletim sistemini lisanslayan cihaz üreticilerinin Android açık kaynak kodunu temel alan yeni bir işletim sistemi geliştirmesi veya Android açık kaynak kodunu temel alan üçüncü taraf işletim sistemini cihazlarında kullanmasının yasaklanması gibi hususlar yer almaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şirket ile cihaz üreticileri arasındaki sözleşme ilişkisi çerçevesinde şekillenen bu endişelerin yanı sıra Android uygulama geliştiricilerini etkileyen "Android Geliştirici Doğrulama Programı" kapsamında Google'ın yakın tarihte gerçekleştirdiği bazı politika değişikliklerinin de inceleme kapsamına alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu değişikliklerle geliştiricilere yönelik birtakım yükümlülüklerin öngörüldüğü tespit edilmiş olup, Google'ın bu politikasının rekabet ihlali olup olmadığı değerlendirilecek. Bu bağlamda Kurul kararıyla, Google'ın cihaz üreticileriyle imzaladığı sözleşmeler ve Android Geliştirici Doğrulama Programı vasıtasıyla kanunu ihlal ettiği iddiasına yönelik soruşturma başlatılmıştır."

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 4'ü çocuk 18 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 4'ü çocuk 18 Filistinli hayatını kaybetti
Emekliler dikkat! Maaş farkı ödemeleri bugün hesaplarda
Emekliler dikkat! Maaş farkı ödemeleri bugün hesaplarda
Dilek İmamoğlu'ndan kardeş açıklaması! Önce eşim, kayınpederim şimdi de abim
Dilek İmamoğlu'ndan kardeş açıklaması! Önce eşim, kayınpederim şimdi de abim
Japonya'da şiddetli kış şartlarından kaynaklanan can kayıplarının sayısı 35'e çıktı
Japonya'da şiddetli kış şartlarından kaynaklanan can kayıplarının sayısı 35'e çıktı
Dünyanın konuştuğu sapık Epstein MOSSAD mı yoksa Rus ajanı mı?
Dünyanın konuştuğu sapık Epstein MOSSAD mı yoksa Rus ajanı mı?
Kar kalınlığı 1 metreyi aşmıştı! Sarıkamış'ta belediye ekipleri biriken karı şehir dışına taşıyor...
Kar kalınlığı 1 metreyi aşmıştı! Sarıkamış'ta belediye ekipleri biriken karı şehir dışına taşıyor...
Venezuela'da hükümet destekçisi ve karşıtı protestocular sokaklara döküldü
Venezuela'da hükümet destekçisi ve karşıtı protestocular sokaklara döküldü
Türkiye'nin deprem bölgesi için sağladığı dış finansman 8,7 milyar dolara yaklaştı
Türkiye'nin deprem bölgesi için sağladığı dış finansman 8,7 milyar dolara yaklaştı
Süreç raporu için 5. toplantı bugün
Süreç raporu için 5. toplantı bugün
Tekirdağ'da deprem
Tekirdağ'da deprem
Ekmek ve simit fiyatında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı
Ekmek ve simit fiyatında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı
Muğla'yı sarsan kadın cinayeti! Market çalışanı Özlem Arslan'ın katil eşi itiraf etti
Muğla'yı sarsan kadın cinayeti! Market çalışanı Özlem Arslan'ın katil eşi itiraf etti