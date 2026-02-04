Serenad Bağcan tuzağa düştü 5 milyon TL'sini dolandırıcılara kaptırdı!
Ünlü sanatçı Serenad Bağcan, dolandırıcılara 5 milyon TL'sini kaptırdı. Bağcan savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu.
Sanat dünyasının sevilen isimlerinden Serenad Bağcan, kendilerini banka yetkilisi olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Profesyonelce kurgulanmış bir senaryoyla sanatçıyı paniğe sürükleyen şüpheliler, Bağcan'ın yaklaşık 5 milyon TL'sini ele geçirdi.
Olay, dolandırıcıların Bağcan'ı arayıp banka genel merkezinden ulaştıkları izlenimi vermesiyle başladı. "Hesabınızda şüpheli işlemler tespit ettik, adınıza kredi başvurusu yapılmış" diyerek sanatçıyı korkutan dolandırıcılar, sanatçının yaşadığı panik ve korkudan faydalandı. Bağcan, böyle bir işlem yapmadığını belirtince dolandırıcılar önceden hazırladıkları ikinci planı devreye soktu.
Posta'nın haberine göre paranın acilen "güvenli bir hesaba" aktarılması gerektiğini söyleyen şüpheliler, sanatçının kişisel bilgilerine dair en ince detayları bile bildikleri için güven kazanmayı başardılar.
Bu yönlendirmeler sonucunda 5 milyon TL civarındaki birikimini dolandırıcılara kaptıran Bağcan, gerçeği anladığında hemen savcılığa giderek şikâyetçi oldu. Sanatçı, dolandırıcıların özel bilgilerine nasıl bu kadar kolay ulaşabildiğinin araştırılmasını istedi.