Jeffrey Epstein gerçekten öldü mü? FBI yeni ölüm fotoğraflarını yayınladı

Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan milyonlarca yeni belge arasında, Jeffrey Epstein'ın 2019'daki ölümünün ardından cesedinin ve hapishane hücresinin daha önce yayınlanmamış fotoğrafları da yer alıyor. Adalet Bakanlığı tarafından "EFTA00134598" olarak etiketlenen raporlardan birinde, Epstein'in turuncu hapishane kıyafetinin gömleğinin yırtılmış olduğu ve bir sağlık görevlisinin ona kalp masajı yapmaya çalıştığı görülüyor.