Jeffrey Epstein gerçekten öldü mü? FBI yeni ölüm fotoğraflarını yayınladı
Milyarder sapık Jeffrey Epstein'in yaptıkları kadar ölümü de olay olmuştu. 2019 yılında intihar eden Jeffrey Epstein'in ölmediği intihar süsü ile hapisten kaçırıldığı söylentileri çıkmıştı. FBI'ın yayınladığı yeni Epstein belgelerinde bu kez 'ölüm' fotoğrafları yer aldı. Jeffrey Epstein'in kendini astığı hücresinin de fotoğrafı var.
DÜNYA Jeffrey Epstein belgelerini konuşuyor. 2019 yılında hücresinde intihar eden Epstein'in ölümü de olaylı olmuştu. İntiharın kurgu olabileceğini ve Epstein'in güçlü bağlantıları sayesinde cezaevinden "öldü" denilerek kaçırıldığı iddiaları vardı. Yeni yayınlanan FBI belgelerinde Jeffrey Epstein'in ölüm fotoğrafları var.
Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan milyonlarca yeni belge arasında, Jeffrey Epstein'ın 2019'daki ölümünün ardından cesedinin ve hapishane hücresinin daha önce yayınlanmamış fotoğrafları da yer alıyor. Adalet Bakanlığı tarafından "EFTA00134598" olarak etiketlenen raporlardan birinde, Epstein'in turuncu hapishane kıyafetinin gömleğinin yırtılmış olduğu ve bir sağlık görevlisinin ona kalp masajı yapmaya çalıştığı görülüyor.
Diğer fotoğraflarda ise Epstein'ın ölümünden sonraki hücresi görülüyor; finansörün kendini asmak için kullandığı söylenen turuncu kumaş parçası hala metal yatak çerçevesine yapışık halde duruyor.
Fotoğraflarda ayrıca hapishane kıyafetlerinden yapılmış derme çatma bir ilmek de görülüyor. (yukardaki fotoğraf)