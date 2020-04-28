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Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz kimdir? Necla Poyraz neden öldü?

Usta sanatçı Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz, evinde hayatını kaybetti. Sanatçıyı yasa boğan haber sonrasındaBülent Ersoy’un annesi Necla Poyraz’ın hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Necla Poyraz kimdir? Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz neden öldü?

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Yakın dostu Nur Yerlitaş'ın ölümüyle büyük bir üzüntü yaşayan Bülent Ersoy, aldığı acı haber ile sarsıldı. Ersoy'un annesi Necla Poyraz, hayatını kaybetti. Necla Poyraz, daha önce kalbindeki sorunlar nedeniyle bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Necla Poyraz kimdir?

Necla Poyraz, Bülent Ersoy'un annesidir. Eşi Fikret Erkoç’tur. Çiftin başka bir çocuğunun olmadığı bilinmektedir.

Bir röportajında Necla Poyraz evliliği ve Bülent Ersoy'un doğumuyla ilgili şunları söylemiştir;

"Evliliğimiz büyük bir aşk sonunda oldu. Fikret hemen çocuk istedi. Bülent’in dünyaya gelişi bile kolaydı. Dün gibi hatırlıyorum. Cumartesi günü saat 05.00’de sancım tuttu. Ezan okunuyordu, Bülent doğdu."

Necla Poyraz, İstanbul'daki evinde 27 Nisan 2020'de hayatını kaybetmiştir.

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