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Temel Karamollaoğlu'ndan Ali Erbaş'a destek

Anadolu Ajansı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Dini bir vecibeyi yerine getirmek üzere aile hayatının kutsallığını, neslin muhafaza edilmesi gerektiğini ve İslam'ın evrensel ahlaki ilkelerini bir hutbe vesilesiyle hatırlatmak, asla nefret suçu olarak değerlendirilemez" açıklamasında bulundu.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ramazan ayının ilk cuma günü verdiği hutbeye yönelik Ankara Barosunca yapılan açıklamaya dair Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

İslam'ın gayesinin bütün insanlığın iki cihan saadeti olduğu ve ortaya koyduğu ilkelerin, getirdiği emir ve yasakların açık ve net olduğunu belirten Karamollaoğlu, "Bu ilke, emir ve yasakların hatırlatılması hem dini bir vecibedir hem de tarihi bir sorumluluğu yerine getirmektir" ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Dini bir vecibeyi yerine getirmek üzere aile hayatının kutsallığını, neslin muhafaza edilmesi gerektiğini ve İslam’ın evrensel ahlaki ilkelerini bir hutbe vesilesiyle hatırlatmak, asla nefret suçu olarak değerlendirilemez. Mübarek ramazan ayını idrak ettiğimiz ve insanlık alemi olarak büyük bir badireden geçtiğimiz bu zor zamanda, böyle yersiz ve faydasız münakaşalardan uzak durulmalıdır."

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