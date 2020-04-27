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Altın düşer mi sorusuna uzman yanıtı! Gram altında bu rakamlara dikkat

Haftaya düşüşle başlamasının ardından altının gram fiyatı bugün 384-385 aralığında işlem gördü. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların önemli direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 370-390 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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Geçen haftanın son işlem gününde, 389,5 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, yeni haftaya 385,7 lirayla başladı. Gün içinde 384-385 lira bandında hareket eden altın, günü de bu rakamlardan tamamladı.

Saat 17.30 itibariyle altın fiyatları şöyle:

Altın fiyatları üzerinde baskı

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını, bunun da altın fiyatları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.

Altın düşer mi? Bu rakamlara dikkat!

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların önemli direnç konumuna geldiğine dikkat çekiyor. Gram altında 370-390 lira bandı izlenecek. 

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