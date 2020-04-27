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Diyanet'ten Ali Erbaş hakkındaki sözleri sonrası Ankara Barosu'na suç duyurusu

Ali Erbaş'ın son hutbesinde 'eşcinseliğe' yönelik ifadeleri nedeniyle Ankara Barosu'nun açıklamaları gündeme oturmuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı konuyla ilgili harekete geçti. Ankara Barosu yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'a yönelik açıklama nedeniyle Ankara Barosu yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Savcılık soruşturma başlatmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklama nedeniyle Ankara Barosu hakkında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla re'sen soruşturma başlattı.

Ali Erbaş ne demişti?

Ramazan ayının ilk cuma hutbesini internet üzerinden veren Ali Erbaş şunları söyledi: -Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim.

Ayrıntılar geliyor...

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