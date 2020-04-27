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Van'da Kızılay ihtiyaç sahiplerinin yanında 915 vatandaşa her gün sıcak yemek

VAN'da koronavirüs (kovid-19) salgını nedeniyle evden çıkamayan ve durumu olmayan vatandaşa Ramazan Ayı boyunca 3 çeşit sıcak yemek dağıtılacak.

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Gürpınar Kaymakamlığı ile Türk Kızılayı Gürpınar Temsilciliği, ramazan ayında, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara, yemek dağıtacak. 915 vatandaşa her gün 3 çeşit sıcak yemek evlerine götürülerek, ulaştırılacak.

"Çorbada tuzumuz olsun istedik"

Türk Kızılayı Gürpınar Koordinatörü Celal Atan, “Coğrafi olarak Türkiye’nin en büyük ilçesi bizde. Zor coğrafya şartlarına rağmen bu hizmeti yapmaktan gurur duyuyoruz. Gürpınar’da, Türk Kızılayı'nın ilk defa yürüttüğü bir faaliyet. Türk Kızılayı Gürpınar olarak, Kaymakam Fatih Sayar ile görüşüp, bir planımızın olduğunu aktardık. Gürpınar Kaymakamlığı’na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı zaten yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine aşeviyle hizmeti veriyordu. Biz de çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. Bugüne kadar bine yakın kişiye ulaştık. İnşallah ileri ki senelerde daha fazla kişiye ulaşıp, ramazan ayında sıcak yemek ikramımızı yapacağız”dedi.

Van
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