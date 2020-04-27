Anneler Günü hediyesi ucuz uygun hediye önerileri 2020

Anneler günü için geri sayım başladı ucuz anneler günü hediyesi, anneme uygun fiyata neler alabilirim araştırmaları arttı. Bilindiği gibi anneler günü ülkemizde mayıs ayının ikinci haftası pazar günü yani 10 Mayıs'ta kutlanacak. Anneleriniz tabi ki sizden hediye beklemeyecek ama onlara ucuz, ekonomik ve uygun fiyata ilginç anneler günü hediyeleri alabilirsiniz. İşte ucuz ve uygun fiyata anneler günü hediyesi rehberi

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Öncelikle şunu belirtelim annelerimizin için, anne olanlar için en büyük ve değerli hediye çocuklarıdır. Onlardan gelecek tatlı bir söz ya da içten bir öpücük tüm hediyelerin üzerindedir. Ama bu özel günü boş geçirmek istemeyenler için uygun fiyata bulabileceği ekonomik anneler günü hediyesi fikirleri haberimizde olacak. Bilindiği gibi anneler günü ülkemizde mayıs ayının ikinci haftası pazar günü kutlanıyor. Yani Anneler günü bu sene 10 Mayıs pazar günü kutlanacak.

Hayatımızın merkezi, yaşam kaynağımız en değerlerimizi annelerimiz ne hediye mi alsak? Sizler için uygun fiyata alınacak, indirimli ve ekonomik anneler günü hediyesi fikirkerini araştırdık ve bir anneler günü rehberi hazırladık.

Öncelikle kendi emeğinizin olduğu hediyeler annelerinizi daha mutlu edecektir mesela ona sabah kahvaltısı hazırlayın. Kendi elinizle hazırladığınız anneler günü kahvaltısı onu çok mutlu edecektir. Masaya çiçek koymayı annenizi sıcak bir öpücükle uyandırmayı unutmayın.

Çiçekler annelerimizi her zaman mutlu eden hediyelerden biridir. Kırlardan, bahçelerden koparacağımız bir tane gül bile annelerimizi mutlu etmeye yetecektir.

Onu gezmeye çıkarın. O gününüzü annenize ayırın. Daha önce belirlediğiniz manzaralı, ya da etkinlik olan yerlere götürmek çeşitli ziyaretler yapmak anneniz için harika bir hediye olabilir.

ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYELER: Anneler Günü ne gibi hediyeler alabiliriz? Annelere özel alınabilecek hediyelerden birkaçı. Annemize alacağımız küçücük bir hediye onlar için büyük önem taşır. Annemize ona olan sevgimizi göstermemizin bir nişanesi olarak hediyeleri şunlardan seçebilirsiniz;

1) Buket Çicek

2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek mevyeler)

3) Küçük Ev Aletleri

4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları

5) Giyim Eşyası6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)

7) Fotoğraf Çerçevesi8) Duvar Saati

9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ: Anneler Günü’nün kutlamalarının kapsamı ülkelere göre büyük ölçüde değişir. Bazı kaynaklara göre, Anneler Günü kutlamaları, eski Yunan uygarlığında, tanrıların annesi olan Rhea'yu onurlandırmak için bahar kutlamalarına dayanmaktadır. Anneler Günü'nün günümüz kökenleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde geleneği kurmak için önemli olan iki kadına - Julia Ward Howe ve Anna Jarvis'e atfedilebilir. 1870 yılında Julia Ward Howe, Anneler Günü'nü her yıl kutlamak için çağrıda bulundu. Diğer kaynaklar, Juliet Calhoun Blakely'in 1800'lerin sonunda, Albion, Michigan'da Anneler Günü'nü başlattığını söylüyor.

Amerika’da tatil ilan edilen bu özel güne, diğer ülkeler ve kültürler tarafından kabul edildiğinde (dini, tarihi ya da efsane) farklı anlamlar verildi ve farklı tarihlerde kutlanmaya başlandı. Birleşik Krallık'ta, başlangıçta dine bağlıydı, ancak kiliseye olan bağlantılarını yitirdi. Birçok kişi, Anneler Günü'nün çiçek mağazaları, kuyumcu mağazaları, hediyelik eşya dükkanları, restoranlar, oteller ve mağazalar reklam kampanyaları ve bu etkinlik için özel fırsatlarla büyük ölçüde ticarileştiğine inanıyor.