'Sahte limon' haberiyle ilgili karar belli oldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde kurguladıkları limon haberi nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan 4 kişiden biri serbest bırakılırken üçü hakim karşısına çıktı.

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MERSİN'in Erdemli ilçesinde limonla ilgili olarak kurgu haber yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 4 kişiden Ömer Sezer serbest kalırken Mahmut Dölek, Ömer Tuncel ve Emrah Toruman ise denetemli serbestlik ve yurt dışı çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Erdemli ilçesinde, geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun limon satın alınmasıyla ilgili kurgu haber yapılması birçok sosyal medya mecrasında paylaşıldı.

Soruşturma başlatıldı

Paylaşımın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik’in şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çiftçi rolündeki Ömer Tuncel, kameraman Mahmut Dölek ile Emrah Toraman, cumartesi günü geç saatlerde, olayla ilgisinin olduğu öne sürülen Kumkuyu eski Belediye Başkanı Ömer Sezer ise dün akşam gözaltına alındı.

Üç kişi hakkında denetimli serbestlik

Erdemli Adliyesi'ne getirilen 4 şüpheliden Ömer Sezer, Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. Savcılığın tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk ettiği Mahmut Dölek, Ömer Tuncel ve Emrah Toruman ise denetemli serbestlik ve yurt dışı çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.