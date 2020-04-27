İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 26 bin 977'ye yükseldi

İtalya Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede yaklaşık iki aydır süren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, ülkede aktif koronavirüs vaka sayısının 105 bin 813’e gerilediğini belirtti.

Sivil Savunma yetkilisi, Kovid-19 bulaşmış toplam kişi sayısının ise 199 bin 414’e çıktığını bildirdi.

Borrelli, iyileşenlerin sayısının 1696’lık artışla 66 bin 624’e ulaştığını ifade etti.

Sivil Savunma Genel Müdürü, ölü sayısının son 24 saatte 333 artarak 26 bin 977’ye yükseldiğini açıkladı.

Angelo Borrelli, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüşün sürdüğünü belirterek, 2 bin 9 olan sayının 1956'ya gerilediğini ifade etti.

Sivil Savunma’nın verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 789 bin 662 test yapıldığı bildirildi.

Borrelli ile basın toplantısına katılan İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Silvio Brusaferro, İtalya’nın pek çok ülkeden önce bu virüsle mücadeleye etmeye başladığını ve uyguladığı önlemlerin diğer ülkelerce örnek alındığını söyledi.

Brusaferro, ülkede 4 Mayıs’ta başlayacak 2. aşamada maske takmanın ne derece önemli olduğu yönündeki soruya, maskenin bariyer olduğunu ancak sosyal mesafe ve temastan kaçınmanın da önemli tedbirler olduğu yanıtını verdi.