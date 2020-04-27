İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 92'ye yükseldi

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 360 artarak 21 bin 92'ye yükseldi.

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İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre; ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 20 bin 732'den 21 bin 92'ye, vaka sayısı da 4 bin 310 artarak 157 bin 149'a çıktı.

Gün içinde 37 bin 24 test yapılırken, toplam test sayısı 719 bin 910 oldu.

980 ile en çok ölümün görüldüğü 10 Nisan'dan beri dalgalı düşüş gösteren can kayıpları, son bir haftada sırasıyla 449, 823, 759, 616, 684, 813 ve 413 olarak kayıtlara geçti.

Ancak hükümetin açıkladığı günlük veriler, sadece hastanede ölümleri kapsadığı için gerçek can kaybının çok daha yüksek olduğu değerlendiriliyor.

83 sağlık ve 16 bakımevi çalışanı öldü

Bu arada Bakan Hancock, Kovid-19 nedeniyle 83 sağlık ve 16 bakımevi çalışanın hayatını kaybettiğini söyledi.

"Sevilen birinin hayatının yerini hiçbir şey tutamaz" diyen Hancock, bu kişilerin ailelerine 60 bin sterlin ödeneceğini açıkladı.

Hastanelerdeki bazı servislerin yeniden hizmet vermeye başlayacağını da duyuran Hancock, bu adımın kanser tedavisi ve akıl sağlığı destek üniteleriyle başlayacağını ifade etti.

Can kaybı sayılarında artış bekleniyor

Öte yandan, basın toplantısında konuşan İngiltere Sağlık Direktörü Profesör Chris Whitty, hastanedeki ölümlerin sayısının son 2 günde az olduğunu ancak hafta sonları ölümlerin rapor edilmesinde gecikmeler yaşandığını, dolayısıyla can kaybında yarından itibaren küçük bir artış beklediğini söyledi.