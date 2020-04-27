Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (27 Nisan 2020)

Türkiye'de son 24 saatte 2.131 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 95 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 112.261, toplam can kaybının 2.900'e ulaştığı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Abone ol

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu' güncel verilerine göre; son 24 saatte 20.143 test yapıldı, bu kapsamda 2.131 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 95 hasta vefat ederken 4.651 hasta ise iyileşti.

Toplam test sayısı 918.885, toplam vaka sayısı 112.261, toplam vefat sayısı 2.900, toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.736, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 882, toplam iyileşen hasta sayısı 33.791 oldu.

Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısı

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım" ifadesini kullandı.