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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan e-muhtıra paylaşımı

Anadolu Ajansı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gerek 27 Nisan e-muhtırasını gerekse daha yakın tarihte ortaya çıkan 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü bertaraf eden Türkiye'nin demokrasi tarihinin bu karanlık sayfalarını bir daha açılmamak üzere kapattığını belirtti.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk demokrasi tarihinin en karanlık sayfalarının, darbeler ve darbe teşebbüsleri ile görünür hale gelen kayıt dışı siyaset dönemleri olduğuna işaret etti.

Bunlardan birinin, 27 Nisan 2007'de tarihe 'e-muhtıra' olarak geçen müdahale olduğunu hatırlatan Şentop, "Bu teşebbüse, öncekilerden farklı olarak siyaset anında hak ettiği cevabı vermiş ve kayıt dışı siyaset zihniyeti, karşısında milletle kenetlenmiş sarsılmaz bir irade bulmuştur." ifadesini kullandı.

Şentop, gerek 27 Nisan e-muhtırasını gerekse daha yakın tarihte ortaya çıkan 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü bertaraf eden Türkiye'nin demokrasi tarihinin bu karanlık sayfalarını bir daha açılmamak üzere kapattığını kaydetti.

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