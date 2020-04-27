Erdoğan açıkladı: 1 Mayıs'ta 3 gün sokağa çıkma yasağı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonları başlayan sokağa çıkma yasaklarının Ramazan Bayramı'na kadar sürdürmeyi planladıklarını söyledi. Bu hafta sonu 1 Mayıs nedeniyle kısıtlamanın cuma gününden başlayarak üç gün olacağını belirten Erdoğan, tünelin ucunun gözüktüğünü Ramazan'ın sonu çifte bayram olabileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 14.50'de başlayan toplantı sonrası konuşan Erdoğan, sokağa çıkma yasağına gösterilen özen nedeniyle teşekkür etti ve hafta sonu yasaklarının Ramazan boyunca devam edebileceğini söyledi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Küresel felaket halini alan corona hastalığının üstesinden gelerek Ramazan'ın sonunda çifte bayram yapmak istiyoruz.

25 bini daha ülkeye geliyor

40 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik. Önce karantinaya aldık ve sağlıklarından emin olduktan sonra evlerine yolcu ettik. Şimdi 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz. Aynı şekilde yurt dışında yaşayıp ağır hastalık geçiren ve bulundukları yerde tedavileri yapılmayan vatandaşlarımızı da yalnız bırakmadık. Dün sabah İsveç'e gönderdiğimiz ambulans uçağımız hasta vatandaşımızı alıp ülkemize getirdik. İnşallah bu kardeşimizi sağlıklı bir şekilde evine göndereceğiz.

Bu zorlu süreçten alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin çaresiz kaldığı konularda biz dostlarımıza destek verecek konuma ulaştık.



"Dünyanın en gelişmiş ülkelerine destek verdik"

Gerek mevcut hastanelerimizde gerekse yeni açtığımız hastanelerimizde tüm vatandaşlarımıza birinci sınıf hizmet veriyoruz. Ülkemizin alt yapısını ve üretim kapasitesini test etme imkanı bulduk. Bu zorlu süreçten alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin çaresiz kaldığı konularda biz dostlarımıza destek verecek konuma ulaştık.

ABD'ye tıbbi yardım yola çıkıyor

Yarın tıbbi malzeme taşıyacak olan uçakların yarın ABD'ye hareket ediyor. Kriz sonrası yeninden yapılanacak dünyada ülkemizin 2023 hedefleri ötesinde bir konuma ulaşacağına yürekten inanıyorum.

"İnsandan insana bulaşıyor"

Geçtiğimiz hafta 4 günlük uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlama için gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ediyoruz. Bilindiği gibi bu hastalık insandan insana bulaşarak yayılıyor.

1 Mayıs ile birlikte 3 gün sokağa çıkma yasağı

Salgının kontrol altına alınmasında insanların kalabalık halde bulunduğu alanlarda ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur. Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonu uygulamasını Bayram sonuna kadar sürdürmeyi istiyoruz.

Hafta sonu yasakları devam edecek

Bu hafta sonu da 31 ilimizde 3 gün süreyle sokağa çıkma sınırlandırmasını uygulayacağız. Önümüzdeki olumlu tablonun sürmesi halinde ülke genelinde hayatı normale döndürmek için planlama hazırlıyoruz. Hangi alanda hangi tarihte adımların atılacağı bu programı sizlerle paylaşacağız.

Çiftçilerin kredi ödemeleri öteleniyor

Çiftçilerimizin Mayıs ve Haziran aylarında Ziraat ve Tarım kooperatiflerine ödemesi gereken kredileri 6 ay öteliyoruz.

İhtiyaç sahiplerine biner lira destek

snaflarımıza yaklaşık 8,4 milyar liralık finansman tahsisi yapıldı. İşten çıkarmayı 3 ay süreyle kısıtlandırarak istihdamı korumaya aldık. Ücretsiz izne çıkartılan veya sözleşmesi feshedilen çalışanlara bin 177 lira destek sağlamaya başladık. Toplam 4 milyon 400 haneye biner lira destek verdik. İhtiyaç sahibi olan herkese biner lira destek sağlayacağımız 3. bir destek paketi devreye aldık.

Destek kampanyasına destekler sürüyor

Kampanyamızda şuana kadar 1 milyar 850 milyon TL toplanmıştır. Hayırseverlerimizi kampanyamıza destek vermeye davet ediyorum.

Avrupa'daki toplam yoğun bakım kapasitesine tek başımıza sahip olmamış olsaydık salgını bu derece soğuk kanlılıkla karşılayamazdık. 1 milyona yakın sağlık çalışanımızın desteği olmasaydı, bakım evlerinde diğer yerlerde Avrupa'daki gibi acı görüntüler görebilirdik.

Bu örnekleri eğitimden ulaşıma her alana teşbih etmek mümkündür. Tüm bu başarıları attığımız her adımda yapılan işlere katkı vermek yerine takoz olmayı kendine misyon elde edinmiş bir muhalefet anlayışına rağmen elde etmiş olmamızdır.

"Tünelin ucu görüldü"

Artık tünelin ucu Allah'ın izniyle görüldü. İnanıyorum ki Ramazan Bayramını iki bayram olarak rabbim bize nasip etsin."