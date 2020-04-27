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Adliyeler ne zaman açılacak? Erdoğan açıkladı

Adli tatil ne zaman sona erecek? Mahkemeler ne zaman açılacak soruları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla cevap buldu. Erdoğan, 30 Nisan'da dolan dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 15 Haziran'a kadar uzatıldığını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle adli tatil sürecinin uzatıldığını açıkladı.

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, merakla beklenen adli tatil süreciyle ilgili konuştu. 

Erdoğan şunları söyledi;

"Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz"

Tutuklu ve acil işler, dava zaman aşımı yakın olan işler ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki duruşma, müzakere ve keşifler 30 Nisan 2020 tarihine kadar ertelenmişti.

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