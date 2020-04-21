HABER /  SAĞLIK
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Bu köy koronavirüs kurallarına bir başka uyuyor! Prof. Ateş Kara ne dese oluyor

Demirören Haber Ajansı

KORONAVİRÜS Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın doğup büyüdüğü Tokat'ın Ardıçlı köyünde yaşayanlar hemşehrilerinin açıkladığı tavsiyelere harfiyen uyuyor.

Abone ol

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın doğup büyüdüğü Tokat'ın ​Niksar ilçesine bağlı 200 nüfuslu Ardıçlı köyü, tedbirleri sıkı sıkıya uygulamasıyla dikkat çekiyor. Hayvancılık ve tarımla uğraşan köylüler zorunda kalmadıkça evden dışarı çıkmıyor.

Köyde hayvanlarını otlamaya götüren çobanlar maskeyle dolaşıyor. Köylüler, hemşehrileri olan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın tavsiyelerine büyük önem veriyor. Köy muhtarı Ünal Subaşı ise köy camisinin ses sistemi aracılığıyla köyde yaşayan vatandaşları tedbirler konusunda sıklıkla uyarıyor. Köyde bulunan 2 kahvehane de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı.

Çocukluğu burada geçti

Köy muhtarı Ünal Subaşı, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ile gurur duyduklarını belirterek, "Ateş Kara bizim ve Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu büyük insanlardan biridir. Yani çocukluğu burada geçti. Kendisini de takip ediyoruz. Koronavirüs hakkında vermiş olduğu tavsiyeleri de bizzat uyguluyoruz. Ateş Kara hocamızı televizyondan takip ediyoruz. Koronavirüsle ilgili söylemiş olduğu tüm tavsiyelere onun köylüleri olarak önce biz uymaya çalışıyoruz. Onu takip etmeye devam edeceğiz. Memleketimizden böyle bir insan çıktığı için Allah'a şükürler olsun. Ondan dolayı da gururluyuz, şanslıyız" dedi.

Tavsiyelerini izliyor gurur duyuyoruz

Kara'nın amcasının oğlu olan Murat Kara "Kendisinin bu konudaki tavsiyelerini televizyondan izliyor, takip ediyoruz. Kendisiyle de gurur duyuyoruz. Öğütlediği konulara riayet etmekte en fazla bize görev düşüyor. Bizler de elimizden geldiğince sosyal mesafeye, tavsiye ettiği izolasyonlara uymaya çalışıyoruz. Köyümüzde 2- 3 tane kahvehane diyebileceğimiz yerler vardı, buralar kapandı. Köylüler kendi aralarında mesafeye dikkat ediyorlar. Herkes evinin ve bahçesinin etrafında bir araya gelmekten özenle kaçınıyor" dedi.

Köyde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmadığını ve herkesin maskeyle dolaştıklarını ifade eden Nurettin Subaşı ise Prof. Dr. Ateş Kara'nın uyarılarına harfiyen uyduklarını ifade etti.

O ne derse onu yapıyorlar

Prof. Dr. Kara ile gurur duyduklarını ifade eden akrabası Selma Kara Özçelik ise onun ağzından çıkan her kelimeyi çok önemsediklerini, o ne söylerse onu yaptıklarını ve kurallara uyduklarını dile getirdi.

İlgili Haberler
Ateş Kara kimdir aslen nereli Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara biyagrafisi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Çorum'da dünyanın en dar sokağında sosyal mesafe kuralı ilginç görüntüler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüsün mutasyona uğramış 30 farklı türü tesit edildi en tehlikelisi Avrupa'da
HDP'li Derik eski belediye başkanının evi PKK'nın toplanma merkeziymiş
New York Times'tan tepki çeken Türkiye haberi! Koronavirüs rakamları gerçek değilmiş
Bakan Pakdemirli: Bugün ve yarın vatandaşlar istediği gibi alışverişini yapsın
Emekli tuğamiral ve 4 silah arkadaşı 15 dakikada virüse yakalandı
Çetiner Çetin Libya'daki son gelişmeleri aktardı! Türkiye desteğiyle darbeci Hafter fena sıkıştı
ÖNCEKİ HABERLER
Eksiye düşen petrol fiyatları! ABD medyası 'üste para almayacaksınız' uyarısı yaptı
Kütahya'da ölüm tehditleri savuran eski eşe ev hapsi cezası!
Yurt dışındaki Türkleri THY getirmeye başladı hangi ülkeden kaç kişi gelecek?
Van Çatak’ta askeri araç devrildi: 6 askerimiz yaralandı
Abdurrahim Albayrak'a dolandırıcı şoku
Türkiye Güzeli Şevval Şahin estetik yorumlarına kafayı taktı cevabı olay oldu
Yorumlar