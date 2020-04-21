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Yurt dışındaki Türkleri THY getirmeye başladı hangi ülkeden kaç kişi gelecek?

Yurt dışında kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi 20 - 28 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak. Azerbaycan, Kırgızistan, Almanya, Fransa ve Kanada başta olmak üzere bir çok ülkeden THY sefer düzenliyor.

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THY'den yapılan yazılı açıklamada, geçici süreyle yurt dışında bulunan ve Kovid-19 salgını sonrası bulundukları ülkede mahsur kalan vatandaşların  Türkiye'ye getirilmesine 20 Nisan itibariyle başladı. Toplam 59 ülkeden gerçekleşecek tahliye işlemi 28 Nisan'a kadar tamamlanacak. Operasyon kapsamında 63 geniş 40 dar gövde uçakla toplam 195 uçuş ile 25 bine yakın vatandaşın Türkiye’ye getirilecek. 

"En fazla tahliye Almanya'dan"
Operasyon kapsamında en fazla vatandaşın tahliye edileceği ülke olan Almanya'dan 3 bin 269 kişinin Türkiye’ye getirilecek. Diğer ülkelerden tahliye edilecek kişi sayıları da şöyle:

Suudi Arabistan : 2 bin 201 kişi
ABD : 1632 kişi
İngiltere : 1559,
Kuveyt : 1463,
Cezayir : 1200,
Ukrayna : 863,
Irak : 861,
Fransa : 696,
Azerbaycan : 662,
Hollanda : 648,
Kanada : 543,
KKTC : 540,
Birleşik Arap Emirlikleri : 538,
Polonya : 488,
İspanya: 455,
Rusya: 380,
Kuzey Makedonya: 394,
Kırgızistan: 352
İsviçre'den 341 kişi getirilecek.

Tahliye operasyonu gerçekleştirilecek diğer ülkeler ise şunlar: Belçika, Malta, Mısır, İrlanda, Moldova, Macaristan, Romanya, Çekya, Kosova, Arnavutluk, Bahreyn, Sırbistan, İtalya, İsveç, Ürdün, Umman, İran, Sudan, Avusturya, Slovakya, Fas, Tayland, Karadağ, Danimarka, Gana, Senegal, Benin, Katar, Etiyopya, Somali, Moritanya, Nijer, Kenya, Bangladeş, Pakistan, Malezya, Singapur, Hindistan ve Bosna Hersek." 

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