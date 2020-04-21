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Kıraç'tan Fenerbahçe yüzüncü yıl marşı açıklaması

İSTANBUL Tuzla Belediyesi'nin düzenlediği, ünlü isimlerin katıldığı 'E-talks Tuzla' programına bu kez şarkıcı Kıraç konuk oldu. Kıraç, Fenerbahçe'nin yüzüncü yıl marşını Zico'nun yanında maç izleme karşılığında yazdığını söyledi.

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Ünlü konuklarla program yapan Tuzla Belediyesi, sanat ve televizyon dünyasının sevilen isimlerini Tuzlalılarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kez Ceyhun Yılmaz moderatörlüğünde, şarkıcı kıraç konuk oldu.

"Biz Fenerbahçe'den bir şey istemeyiz"

Samimi konuşmaların ve hoş sohbetin müzikle renklendiği programda, Kıraç açıklamalarıyla izleyenlerin bilmediği konuları da paylaştı.

Fenerbahçe’nin 100. Yıl Marşı ile ilgili Kıraç, “Aziz Yıldırım Fenerbahçe marşını senin yapmanı istiyorum. “Marş için ne yapmamız lazım” dediğinde, biz Fenerbahçe’den bir şey isteyemeyiz, dedim. Para ve benzeri olmaz. Ancak bir maçı Zico’nun yanında izlemek istediğimi söyledim ve izledim” dedi. Kıraç, “Marşı yazarken, çok güzel bir marş olsun ama karşı tarafı da üzmesin, futbolun güzel bir şey olduğunu ortaya çıkarsın istedim” diyerek marş için 6 ay uğraştığını dile getirdi.

Kıraç’ın yayına dahil olmasıyla eğlenceli dakikaların yaşandığı programda eski anıları hatırlatan Ceyhun Yılmaz, Kıraç’ın “Anma Arkadaş” şarkısını söylemesiyle duygulandı. Cem Karaca ile Kıraç’ın hatıralarının da konuşulduğu programda, Ceyhun Yılmaz yazdığı “Cem Karaca” isimli şiirini okurken, Kıraç da gitarıyla kendisine eşlik etti.

Evlerinden koronavirüs mücadele sürecine destek veren vatandaşların beğenisini kazanan program, sevilen isimlerin hoş sohbetleri, sürpriz konu ve konuklarıyla önümüzdeki günlerde de sürecek.

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