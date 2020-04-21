Aziz Yıldırım'dan iki istifa birden

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda çok çarpıcı iki karara birden imza attı.

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Fenerbahçe'de tam 20 yıl başkanlık yaparak kulüp tarihine geçen Aziz Yıldırım, başkanlık döneminin ardından inzivaya çekilerek sessizliğe bürünmüştü. Son olarak 2 Kasım'daki doğum günü organizasyonunda Fenerbahçe'ye dair bir hareket içerisinde olmayacağını, geri dönmek gibi bir isteğinin ve planlamasının olmadığını açıklayan Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda dikkat çekici kararlara imza attı.

1907 Derneği'nden istifa etti

Habertürk'ün haberine göre Aziz Yıldırım’ın, ilk olarak Fenerbahçe'nin en önde gelen taraftar dernekleri arasında yer alan, kendisinin de kurucu üyeleri arasında yer aldığı 1907 Derneği'nden istifa ettiği öğrenildi. Yıldırım’ın, istifa dilekçesini 1907 Derneği yönetim kuruluna ilettiği, bu vesileyle dernekle olan bağlarını kopardığı belirtildi.

Fenerbahçe Üniversitesi'nden ayrıldı

Aziz Yıldırım'ın bir diğer çarpıcı hamlesi ise kendisin en önemli projelerinden biri olarak temellerini attığı Fenerbahçe Üniversitesi'nin mütevelli heyetinden ayrılması oldu. Yıldırım'ın bu kararı mevcut başkan Ali Koç'un da yer aldığı mütevelli heyetinden ayrılmasıyla birlikte aldığı öğrenildi.

Eski ekibi de ayrılıyor

Aziz Yıldırım'ın yanı sıra mütevelli heyetinde yer alan, Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım dönemindeki yönetim kurulu üyelerinin de istifalarını verdiği, böylece üniversite mütevellit heyetinde, üniversite kurucularından hiç kimsenin kalmadığı kaydedildi.