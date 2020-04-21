New York Times'tan tepki çeken Türkiye haberi! Koronavirüs rakamları gerçek değilmiş

TÜRKİYE'deki coronavirüs vaka sayısına iliştin ABD gazetesi New York Times'ın yaptığı haber tepki çekti. New York Times, İstanbul'daki ölüm verilerini inceledi ve "Türkiye'de gerçek Koronavirüs sayıları açıklanmıyor olabilir" haberi yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin koca günlük olarak Türkiye'deki koronavirüs rakamlarını ve Türkiye'nin Covid-19 durumunu açıklıyor. Ancak açıklanan rakamlarla ilgili tartışma sürüyor. Şimdi de ABD'nin önce gelen gazetelerinden New York Times, İstanbul'da son iki seneye göre ciddi artış gösteren ölüm sayılarına işaret ederek, Ankara'nın gerçek Koronavirüs verilerini paylaşmadığını öne sürdü.

Geçen yıla göre 2 bin 100 kişi daha fazla öldü

Gazetenin araştırmasına göre bu sene 9 Mart ile 12 Nisan arası geçen senenin ortalamasına kıyasla yaklaşık 2 bin 100 daha fazla ölüm yaşandı. Türkiye'de 9 Mart'ta açıklanan Koronavirüs kaynaklı ölüm bulunmuyordu. Bu sayı, 12 Nisan'da bin 198 arttı. NYT, İstanbul'daki verileri ve açıklanan rakamlar kıyalandığında ölü sayısının çok daha fazla olma ihtimalinin ortaya çıktığını belirtti.

Pulitzer Ödüllü İstanbul Büro Şefi'nden iddialar

Haberde 2 bin 100 kişinin de Koronavirüs'ten öldüğüne dair kesin bir kanıt bulunmasa da yükselişin salgın günlerinde yaşandığına dikkat çekildi.

NYT'nin Pulitzer Ödüllü İstanbul Büro Şefi Carlotta Gall, hükûmetin Covid-19 kaynaklı ilk ölümü 17 Mart'ta açıkladığını hatırlatarak, İstanbul'da ölüm oranının daha önce zıplama yaptığını, yani Koronavirüs'ün Türkiye'ye gelişinin geç açıklanmış olabileceğini ileri sürdü.

NEW YORK TIMES TÜRKİYE'Yİ KISKANDI New York Times Gazetesi'nin haberi sosyal medyada TT listesinde ilk sıraya oturdu. Habere tepki gösterenler, koronavirüs'ün merkez üssü haline gelen ABD gazetesini Türkiye'yi kıskandığı yorumları yapıldı. ABD şu anda en çok ölümün olduğu ülke konumunda. Sağlık sistemi çöken ABD'de ölü sayısı bugün itibariyle 42 bin 518, vaka sayısı ise 792 bin 938 oldu.

Bentley Üniversitesi profesörü ne dedi?

Konu üzerine araştırma yapan Bentley Üniversitesi Ekonomi Fakültesi'nden Asistan Profesör Onur Altındağ da benzer sonuçlara ulaştı. Gall, "Beştepe Sarayı, dikkatlice organize edilmiş bir propoganda kampanyası uyguluyor" diyerek hastanelerden ve mezarlıklardan neredeyse haber akışı olmadığına dikkat çekti. Haberde, Mart ayında "provokatif" paylaşımlar sebebiyle 410 kişinin tutuklanmasına da yer verildi.