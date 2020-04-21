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Antalya'da eşinin cesediyle 2 gün yaşayan Alman kadın ölü bulundu

ANTALYA'da geçen yıl öldüğünü fark etmediği eşinin cesediyle 2 gün aynı evde yaşayan Alman Sylva Waltraud Umissky (52), evinde ölü bulundu. Umissky'nin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.

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Antalya Alanya'nın Oba Mahallesi'nde yerleşik yaşayan Alman Sylva Waltraud Umissky'den 4 gündür haber alamayan yakınları, polisten yardım istedi.

Dün eve giden polis ekipleri, savcılıktan alınan izinle içeri girdi. Evde Sylva Waltraud Umissky'nin cansız bedeni bulundu. Umissky'nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kanserden ölen eşinin ölümünü fark etmemişti

Psikolojik sorunları olduğu ve alkol problemi yaşadığı öne sürülen Sylva Waltraud Umissky'nin 13 Kasım 2019 tarihinde, kanser hastası olan eşi Hundsdorfer Reinholdhilmar'ın (74) uyuduğunu düşünerek üzerini çarşafla örtüp, 2 gün cansız bedeniyle yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Umissky, "Hastalığı yüzünden devamlı uyuduğu için onu yine uyuyor sanmıştım. Bu yüzden üşümesin diye üzerine çarşaf örttüm. İki gün son sonunda eve polisler geldi, eşim ölmüş" diye konuşmuştu.

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