Eksiye düşen petrol fiyatları! ABD medyası 'üste para almayacaksınız' uyarısı yaptı

ABD ham petrol fiyatları dünya genelinde giderek tam doluluk seviyesine ulaşan depolama kapasitesi nedeniyle tarihinin en sert günlük düşüşünü yaşadı ve fiyatlar eksiye düştü. Ancak bu durum tüketicilerin kafasını karıştırınca Amerikan medyası çareyi 'benzinciye gittiğinizde size üste para vermeyecekler' manşetlerinde buldu.

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ABD’de corona virüsü salgını yüzünden enerjiye talebin azalmasıyla fiyatı gittikçe düşen petrol tarihte ilk kez pazartesi günü ilk kez negatif fiyattan işlem gördü. WTI türü petrolün fiyatı varil başına -40 dolara kadar geriledi.

Tarihi düşüşün nedeni olarak, talebin azalmasının yanı sıra, petrol depolarının dolma noktasına yaklaşması etkili oldu.

Mayıs vadeli WTI türü petrolün fiyatının varil başına -40 dolar seviyelerine inmesi, satıcıların bir varil petrolü alıcıya bedava teslim etmesi, üstüne de 40 dolar para ödemesi anlamına geliyor.

ABD'de tüketicinin kafası karıştı

Petrolde tarihte ilk kez görülen bu hareketlilik ABD'de tüketicilerin de kafasını karıştırmış durumda. Bir çok tüketici 'benzin alırken üste para mı verecekler' tartışmasına girerken, başta CNN olmak üzere ABD medyası da konuyu manşetlerine taşıdı.

Haberlerde petrol fiyatları çökse de benzin deposunu dolduran vatandaşlara benzin istasyonunda üste para verilmeyeceği uyarıları öne çıktı.

NACS sözcüsü Jeff Lenard, "Toptan benzin vadeli işlemleri ve petrol vadeli işlemleri kesinlikle bağlantılı, ancak belirli bir günde birbirlerini yansıtmaları gerekmiyor" dedi.

Benzinde toptan vadeli işlemlerin bile, bir benzin istasyonunun ürünleri için ödeyeceği fiyatı tam olarak belirleyemeyeceğini anlatan haberde şu bilgilere de yer verildi:

"Birçok benzin istasyonunun fiyatı belirleyen sözleşmeleri var ve gelecekteki fiyatlar buna dahil. Toptan benzin maliyetini hesaba kattığınızda, pompada ödediğiniz fiyata giren diğer birçok maliyet söz konusu."

ABD Enerji Bilgi İdaresi, 2019 yılında, tam yıl ortalamasının bir galonun 2.60 dolar olduğu zaman, ortalama ulaşım ve pazarlama maliyetinin galon başına yaklaşık 39 sent olduğunu tahmin ediyor.