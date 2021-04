ANTALYA'da, 47 yıldır berberlik yapan 57 yaşındaki Hüseyin Dinçsoy, pandemiyle birlikte müşterilerine farklı hizmet sunmaya başladı.

Muratpaşa ilçesinde 47 yıldır berberlik yapan Hüseyin Dinçsoy, pandemiyle birlikte ilgi çeken uygulama başlattı. Müşterilerinin 'Herkese kullandığın ürünü bana kullanma' talebi üzerine Dinçsoy, hepsi için ayrı ayrı ürünler aldı. İş yerinde değişikliğe giden ve camlı dolaplar yaptıran Dinçsoy, her birine numara vererek, müşterilerine özel havlu, tarak, ustura ve tıraş örtüsü koydu.



Müşterilerine bilgisayar üzerinden de kayıt açan ve numara veren Hüseyin Dinçsoy, tıraşa geliş tarihlerini ve sonraki tıraş tarihlerini de not alıyor. Müşteriye özel ürünler de kullanıldıktan sonra yıkanıp, tekrar dolaba yerleştiriliyor. Berbere gelenler numaralarını söyledikten sonra kendilerine özel eşyalar çıkarılıyor ve koltuğa alınıyor.







"Bilgisayardan teyit ediyorum"

Berber Hüseyin Dinçsoy, 500 dolap yaptırdığını anlatarak, “Müşterilerden 'Kullandığınız ürünler temiz mi' veya 'Bu fırçayı herkese mi kullanıyorsunuz' gibi sorular almaya başladık. Biz de böyle bir sisteme giriştik. Pandemide bu sistem sayesinde müşteri sayımız artmaya başladı. Şu an 302 dolabımız dolu. İsteğe yetişemiyoruz desek yeridir. Bilgisayardan her müşterime bir numara veriyorum, geldiği günü not alıyorum. Gelen müşteri numarasını söylüyor. Bilgisayardan teyit ediyorum, tıraş ediyorum. Tıraştan sonra tüm ürünleri yıkıyorum, ilaçlıyorum, ütülüyorum, paketliyorum ve dolaba koyuyorum" dedi.







"Gönül rahatlığıyla tıraş oluyorum"

Müşterilerden Mustafa Babacan da “Kendisine uzun zamandır tıraş olmaya geliyorum. İşini duyarlı yapıyor. Kendimize ait bir dolabın olması güzel. Pandemide böyle daha rahat hissediyoruz. Tüm ürünlerin kendimize ait olması çok önemli. Bu zorlu süreçte tıraş olurken aklımızda en azından 'Virüs kapar mıyız' soru işareti kalmıyor. Hijyenik çalışıyor, bu da beni memnun ediyor. Gönül rahatlığıyla tıraş oluyorum" diye konuştu.