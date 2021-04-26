‘Karım beni dövüp aldatıyor!’ diye mahkeme gitti hakim o numarayı yemedi evden attı

İSTANBUL'da yaşayan G.Ç. ve M.Ç. çifti pandemi döneminde evde kalınca evlilikleri çatırdadı. Boşanma davası açan koca “Karım beni dövüyor” diyerek eşini evden attı. Mahkeme o kocaya sürpriz yaptı. Koca evden çıkarıldı, ev sokağa atılan kadına verildi.

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İstanbul’da M.Ç. ile G.Ç. 2000 yılında memleketlerinden kaçarak İstanbul'da evlendi. Karı koca çalışarak bir ev ve arsa alırken çiftin çocukları olmadı. Geçtiğimiz yıl nisan ayında pandemi nedeniyle hayatlarının büyük bir çoğunluğunu evde geçirmek zorunda kalan çiftin evliliği çatırdadı. Aile büyükleri araya girmesine rağmen çift anlaşmalı boşanma davası açtı. Ancak koca M.Ç. eşinin kendisine fiziksel, ekonomik, psikolojik şiddet uyguladığını ve tehdit ettiğini ileri sürerek boşanma davasını çekişmeliye çevirerek, mal paylaşımı davası da açtı.

'Karım beni dövüyor, kimse bilmesin diye hastaneye gitmedim'

Eşinin baskın bir karakter olduğunu dilekçesinde belirten M.Ç. karısının kendisine birçok kez şiddet uyguladığını ileri sürdü. Eşiyle karşılıklı yaralama suçundan haklarında ceza davasının açıldığını belirten M.Ç. dilekçesinde, ‘Karımdan gördüğüm şiddeti kimsenin duymaması için hastaneye gitmedim” dedi.

Uyku hapıyla uyutup işkence ediyor

M.Ç. karısının kendisini uyku hapları ile uyutup işkence ettiğini, yemeğine kadın doğum kontrol hapları, çamaşır suyu gibi şeyleri katıp içirdiğini iddia etti.

En yakın arkadaşımla beni aldattı

Eşinin tanımadığı kişilerle sosyal medyadan aşk içerikli yazışmalar yaptığını dilekçesinde anlatan M.Ç., en yakın arkadaşı ile de kendisini aldattığını iddia etti.

Beni dövdü, polise şikayet ettim 'niye şikayet ettin' diye dövdü

G.Ç. ise avukatı Ahmet Başçı aracılığıyla karşı boşanma davası açtı. Kocasının iddia ettiği neredeyse her şeyin kurgu olduğunu belirten G.Ç., resmi belgelerle tüm iddialara cevap verdi. Çocuk sahibi olamadıkları için denedikleri tüp bebek yöntemin olumsuzlukla sonuçlanması üzerine kocasının şiddet eylemlerini yoğunlaştırdığını belirten G.Ç., pandemi süreci sebebiyle eşinin sorunlar çıkardığını, ‘‘telefonda kiminle görüşüyorsun, beni kiminle aldatıyorsun“ diyerek şiddetli bir şekilde dövdüğünü söyledi. Hastaneden rapor alarak, şikayetçi olduğunu belirten G.Ç., kocasının bir gün sonra polise şikayette bulunduğu için kendisini tekrar dövdüğünü iddia etti.

İddialar hayal ürünü

Kendisini dövmekten sabıkası da bulunan eşinin en yakın arkadaşıyla aldattığı iddiasını yalanlayan genç kadın, başka erkeklerle sosyal medyadan konuşup; eşini aldattığı iddiasının ise tamamıyla hayal ürünü olduğunu söyledi.

Kedi kadar değerin yok

Kocasıyla aşk evliliği yaptığını, kaçarak evlendiklerini belirten G.Ç., “Pandemi başladığından beri ekmek elden su gölden' gibi bahanelerle şiddet uyguluyordu. Annemin yanında benim onu üç kişi ile aldattığımı söyledi. Beni ‘Kedi kadar değerin yok' diyerek kedimle birlikte evden attı” dedi.

Asgari ücretle geçinip kira ödüyor

Avukat Ahmet Başçı G.Ç.'nin asgari ücretle çalıştığını ve bin 200 TL kira ödeyerek yeni bir eve çıktığını belirterek, “Müvekkilim, sunmuş olduğumuz belgelerden de görüleceği üzere davacı/karşı davalı kocanın yoğun şiddetleri nedeniyle evden çıkmak zorunda kalmıştır. Fatih’te bir ev kiralayan müvekkil kira ödemek durumunda kalmıştır. Ancak asgari ücretle geçinen müvekkilin aylık bin 200 TL kira bedeli ödemesi ekonomik açıdan onu sıkıntıya sokmaktadır” dedi.

Aile konuşu tahsis edilsin

Avukat Ahmet Başçı, kocanın müşterek konutu kullanmadığını, polisin yaptığı inceleme raporundan da anlaşıldığını belirterek, aile konutunda davanın sonuna kadar G.Ç.'nin oturmasına karar verilmesini istedi.

Mahkeme kocayı müşterek konuttan attı

Mahkeme avukat Ahmet Başçı'nın dilekçesini değerlendirerek oluşturduğu ara kararında emsal niteliğinde bir karar verdi. Mahkeme, kocanın müşterek konutta kalmadığının bildirilmiş olmasını dikkate alarak, müşterek konutun G.Ç.'ye tahsis edilmesine, M.Ç.'nin ise müşterek konut dışında ikamet etmesine karar verdi.