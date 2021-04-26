Dolar için yıl sonunda 9 lira ve üzeri bir tahminde bulunan Altın ve finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının Haziran'da tavan yapacağını belirtip, elinde altın ve gümüşü olanları satış konusunda acele etmemeleri için uyardı...

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Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın, dolar ve borsa ile ilgili çarpıcı tahminler geldi. Dolarda yıl sonu için 9 lira ve üzerindeki rakamların yıl sonu için sürpriz olmayacağını belirten İslam Memiş, "Altında satış için de çok erken! Mayıs-Haziran aylarında altın yatırımcısının yüzü gülebilir" uyarısı yaptı. Gümüş fiyatları ve Borsa İstanbul için de dikkat çekici tahminler geldi.

Borsa İstanbul 1.250'yi görmeden....

Borsa İstanbul 100 endeksinde dip sevenin test edildiğini düşünmediğini belirten İslam Memiş, "Kısa vade için kayıplarını toparlamak istese de 1.250 puan seviyesini görmeden yeni seviye belirlememek gerek" dedi.

Dolarda bu yıl 9 lira sürpriz değil

8,30-8,40 lira aralığında dalgalanan dolar/TL kuru, geniş bant aralığında dalgalanmaya devam edebilir. Artık daha geniş bant aralığına odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Mesela 8-9 lira aralığı. Çünkü belirsizlikler ciddi anlamda artıyor. Dolar/TL kurunda kısa vade için zaman zaman aşağı yönlü düzeltmeler görebiliriz ancak 9 ve üzerindeki rakamlar bu yıl için sürpriz olmamalı.

Altın fiyatları yükselir mi? Bu fiyattan altın alınır mı?

Altının gram fiyatı 478 lira, altının ons fiyatı 1.777 dolar. Dolar/TL kuru, altının gram fiyatını olumlu yönde destekliyor. Yani düşüşler sınırlı kalıyor. TL’de yakalanmış veya eline yeni TL geçmiş yatırımcısına bu kurdan alımı tavsiye edemem.

Kar satışları beklenebilir. Ancak satış için de çok erken! Mayıs-Haziran aylarında altın yatırımcısının yüzü gülebilir. Altının gram fiyatında 457-477 lira aralığını takip etmeyi sürdürüyorum. Bu bant aralıkları kırılmadan kendine yeni bir yön belirlemiş sayılmaz.

Gümüş fiyatları ne olacak? Alınır mı satılır mı?

Dolar ile alınabilir, TL ile kar satışları beklenebilir bir fiyatlama içinde olduğunu düşünüyorum. Gram fiyatı 7 lira, ons fiyatı 26 dolar. Gram fiyatında 6,75-7,15 lira, ons fiyatında 25,75-26,50 dolar aralığını takip ediyorum.