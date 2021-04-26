BIST 1.362
DOLAR 8,33
EURO 10,09
ALTIN 477,69
HABER /  EKONOMİ
ADV Kendi toz haznesini temizleyen süpürge

Enflasyon Raporu 29 Nisan'da açıklanacak! Toplantı canlı yayınlanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu "Enflasyon Raporu 2021-II"nin tanıtımı amacıyla 29 Nisan Perşembe günü basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Abone ol

TCMB'den yapılan duyuruya göre, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında toplantı sanal ortamda gerçekleştirilecek.

Saat 10.30'da başlayacak toplantı, bankanın internet sitesinden, resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

"Enflasyon Raporu 2021-I" toplantısında enflasyonun, 2021 sonunda yüzde 7,3 ila yüzde 11,5 aralığında (orta noktası yüzde 9,4) gerçekleşeceği öngörülmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Rahmi Özkan'a ne oldu hastalığı nedir? Rahmi Özkan yaşı kaç eşi kimdir?
Toplu aşılama için çağrı yapıldı! Alkol satışı 10 günlüğüne yasaklanıyor
‘Karım beni dövüp aldatıyor!’ diye mahkeme gitti hakim o numarayı yemedi evden attı
Müge Anlı'da Rahmi Özkan neden yok ayrıldı mı işin aslı çıktı!
Kayıp atlarla ilgili bomba iddialar! 5'inin çipi Dörtyol'da at çiftliğinde, kalanlarınki Yüreğir'de bir evde çıkarıldı
İngiliz Sunday Express'den bomba iddia! İngiltere KKTC'yi tanımayı düşünüyor
İlk çeyrekte 577 bin 326 gayrimenkul satıldı
Tarık Mengüç'ün çocukları oğlu Baran Mengüç kaç yaşında?
Adalet Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Biden'ın soykırım sözlerine yanıt
Adalet Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Biden'ın soykırım sözlerine yanıt
Yorumlar