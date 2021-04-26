Kente 1918 yılında inşa edilen Nusaybin-Bağdat demir yolu ağına dahil olan ve fabrikalar için kömür taşınan Mardin- Şenyurt yük treni, 20 yıldır kente gelmiyor. Mardin'de demirci ustası Mehmet Sait Arı, gelişen teknolojiyle fabrikaların kömür kullanmaması nedeniyle seferi düzenlenmeyen yük treninin maketini yaptı.