20 yıldır Mardin'e gelmiyor! Maketini yaptı gören fotoğrafını çekti: Gözleri doldu
MARDİN'de yaşayan demir ustası Mehmet Sait Arı'nın yaptığı maket görenleri duygulandırdı.
Kente 1918 yılında inşa edilen Nusaybin-Bağdat demir yolu ağına dahil olan ve fabrikalar için kömür taşınan Mardin- Şenyurt yük treni, 20 yıldır kente gelmiyor. Mardin'de demirci ustası Mehmet Sait Arı, gelişen teknolojiyle fabrikaların kömür kullanmaması nedeniyle seferi düzenlenmeyen yük treninin maketini yaptı.
Küçük yaşlarda sürekli bu treni izlediğini ve seferlerin durdurulmasıyla trene hasret kaldığını belirten Arı, hayallerini makete dönüştürdü.
Hayal gücünü kullanarak Mardin- Şenyurt yük treninin maketini yaptığını dile getiren demirci ustası Arı, "Maketim 110 santimetre uzunluğunda, 50 santimetre yüksekliğinde ve 22 santimetre eninde; 6 ayda tamamladım." dedi.
Arı "Küçüklüğümden beri bu treni izlerdim. Bundan 20 yıl evvel bu trenle Mardin Çimento Fabrikası'na kömür taşınırdı." ifadelerini kullandı.