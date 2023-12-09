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Borsada 2.5 milyon lira kaybeden okul müdürü intihar etti! Cesedi sahile vurdu

Borsada 2.5 milyon lira kaybeden okul müdürü intihar etti! Cesedi sahile vurdu

KOCAELİ'de cesedi sahile vurmuş halde bulunan kişinin Körfez Petkim Ortaokulu Müdürü Adem Akgül olduğu belirlenirken, Akgül'ün muhtemel ölüm nedeni de ortaya çıktı.

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Kocaeli'de belediye işçilerinin denizde sürüklenen bir cismi fark etmeleri üzerine yapılan araştırmalarda Derince kıyılarına vurduğu anlaşılan erkek bedeninin Körfez Petkim Ortaokulu Müdürü Adem Akgül'e ait olduğu anlaşıldı.

Akgül'ün ölüm nedeni merak konusu haline gelirken, otopsi işlemlerinin ardından ilk belirlemeler intihar ihtimalini kuvvetli hale getirdi.

Borsa'da 2.5 milyon lira kaybetmiş

Kocaeli Gazetesi'nde yer alan habere göre; evli ve iki çocuk babası olan Akgül'ün borsada 2.5 milyon TL kaybettiği ve bu kaybın ardından bunalıma girerek canına kıydığı öğrenildi. Eğitimcinin cenazesi morga kaldırılırken, soruşturma devam ediyor.

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