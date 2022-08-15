Bomba kulis! En çılgın cumhurbaşkanı adaylık senaryosu! Kılıçdaroğlu'nun nevri dönecek...

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışıladursun kulislere bomba bir iddia düştü. Kübra Par o iddiayı, "Duyduğum en çılgın adaylık senaryosu" diye köşesine taşıdı ve sordu: "Sayın Kılıçdaroğlu böylesi bir olasılığı da hesaba katıyor mudur acaba?".. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş birbirine rakip mi olacak?..

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Ankara kulislerine cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili bomba bir iddia düştü. Hayata geçerse Millet İttifakı'nın senaryoları toptan iflas ettireceği belirtilen plana göre Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Millet İttifakı'na rağmen aday gösterilecek. Habertürk yazarı Kübra Par, ismini vermediği eski bir siyasetçi ile yaptığı sohbette kulislerde konuşulan "çılgın" ihtimali yazdı. İşte Kübra Par'ın köşesine taşıdığı o kulis...

- Dün Türkiye’nin yakından tanıdığı eski bir siyasetçi ile sohbet ediyorduk. Konu ister istemez muhalefetin adayının kim olacağına geldi. Son dönemde kulislerde konuşulan ‘çılgın’ bir ihtimalden söz etti.

Ümit Özdağ Yavaş'ı, bir grup İmamoğlu'nu aday gösterecek

- Seçim tarihi açıklandığı anda öncülüğünü Ümit Özdağ’ın yapacağı bir grup yüz bin imza toplayarak Mansur Yavaş’ı aday gösterecek. Buna karşılık bir başka grup da yüz bin imza toplayarak Ekrem İmamoğlu’nu aday gösterecek.

- Tabii bu imza sayıları yüz binle kalmaz, milyonu bulabilir. Her ikisinin de iradesi dışında gerçekleşecek bu durum karşısında halkın isteğine rıza göstermek dışında yapacakları pek bir şey kalmayacak.

Birileri bunu ciddi ciddi pişiriyor

- O dakikadan sonra 6’lı masadan Kılıçdaroğlu’nun adının çıkıp çıkmamasının bir önemi kalmayacak. Seçimde asıl yarış Cumhurbaşkanı Erdoğan ile muhalefet adayı arasında değil, İmamoğlu ve Yavaş arasında geçecek.

- Bunun gerçekleşme ihtimali zayıf, uçuk bir senaryo olduğunu söylemem üzerine, “Benim öne sürdüğüm bir şey değil. Birileri bunu ciddi ciddi pişiriyor” yorumunu yaptı.

- Aday olmayı ciddi ciddi düşünen ve belediye başkanları tehlikesini parti içinde bertaraf ettiğini düşünen Sayın Kılıçdaroğlu böylesi bir olasılığı da hesaba katıyor mudur acaba?