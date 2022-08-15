Çarpıcı anket! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu çarpışıyor! Ekonomi en büyük sorun diyenler yüzde 15 azaldı!

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu neden yükseliyor?

Temmuz ayı anketinde dikkat çekici bir değişiklik cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kendini gösteriyor. “Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 47.8’i Erdoğan yanıtını veriyor. İkinci sırada ise yüzde 23’le Mansur Yavaş geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 15.8’le üçüncü sırada yer alırken onu yüzde 8.6’yla Demirtaş takip ediyor. Ekrem İmamoğlu ise gerileyişini sürdürüyor. İmamoğlu yüzde 2.8’le beşinci sırada yer alıyor.