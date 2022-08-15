Çarpıcı anket! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu çarpışıyor! Ekonomi en büyük sorun diyenler yüzde 15 azaldı!
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi Areda-Survey'in Temmuz ayı anket sonuçlarını yazdı. Cumhurbaşkanı yarışında Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyları yükselirken, Ekrem İmamoğlu her ay dü=meye devam ediyor. En dikkat çeken sonuç ise ekonomiyle ilgili...
Prof. Dr. Ömer Çaha’nın danışmanlığını yaptığı, Yusuf Akın’ın genel müdürü olduğu Areda-Survey’in 26-30 Temmuz tarihleri arasında iki bin kişi (2000) ile yaptığı anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Areda-Survey’in anketinin sonuçlarını Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi yazdı. İşte ayrıntılar...
Ekonomi ilk sırada
Areda-Survey temmuz ayının en önemli gündem maddesini sormuş. Yüzde 33.1’le ekonomi ve enflasyon ilk sırada geliyor. Onu yüzde 18.2’yle zam ve pahalılık takip ediyor. Üçüncü sırada ise yüzde 13’le tahıl anlaşması yer alıyor. Onun hemen ardından yüzde 6.8’le yoksulluk geliyor.
Neredeyse 2022 yılının başından itibaren ekonomi, enflasyon, hayat pahalılığı, zamlar, yoksulluk ilk dört gündem maddesini oluşturuyor. Bu oran yüzde 75’in üzerinde çıkıyordu. Mayıs ayında 77.5, haziran ayında bu oran yüzde 74.9’du. Temmuz ayında ise tahıl anlaşması üçüncü sıraya yerleşirken, ekonomiyle ilgili veriler yüzde 58.1 çıkıyor.
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu neden yükseliyor?
Temmuz ayı anketinde dikkat çekici bir değişiklik cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kendini gösteriyor. “Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 47.8’i Erdoğan yanıtını veriyor. İkinci sırada ise yüzde 23’le Mansur Yavaş geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 15.8’le üçüncü sırada yer alırken onu yüzde 8.6’yla Demirtaş takip ediyor. Ekrem İmamoğlu ise gerileyişini sürdürüyor. İmamoğlu yüzde 2.8’le beşinci sırada yer alıyor.