Bomba kulis! Ekrem İmamoğlu gövden uzaklaştırılırsa yerine gelecek isim belli oldu

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili iddialar daha ciddi konuşulmaya başlandı. 'Ahmak' davasında siyasi yasak getirilen İmamoğlu için gazeteci Barış Yarkadaş, "görevden alınması halinde yerine gelecek ismin telaffuz edilmeye başlandı" dedi. Peki kim o isim...

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Gazeteci Barış Yarkadaş, YSK üyelerine hakaret gerekçesiyle hapis cezası alan ve İBB'ye işe alımlarla ilgili terör soruşturması başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınması halinde yerine gelecek ismin telaffuz edilmeye başlandığını yazdı. Yarkadaş, Tv100'de kaleme aldığı yazısında, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

AK Parti, İBB'yi almaya kararlı!

"Önce sudan sebeplerle verilen bir mahkûmiyet kararı ardından ise İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 'terörle iltisaklı kişilerin işe alınması' dosyası, AKP ve MHP’nin İBB’yi CHP’nin elinden almakta kararlı olduğunu gösteriyor."

Yerine gelecek isim dillendiriliyor

Hatta bu kararlılık öyle bir aşamaya geldi ki; siyaset kulislerinde artık İmamoğlu’nun 'görevden uzaklaştırılması’’ halinde yerine gelecek isim bile telaffuz ediliyor.

AKP iktidarı, İmamoğlu’nun 'terör soruşturması’ bahane edilerek görevden uzaklaştırılması halinde ne yapılacağına dair oyun planını da raftan indirmiş.

Hangi şirketi kimin yöneteceği bile belli

Önceki gün konuştuğum İmamoğlu’na yakın bir isim, 'Belediyenin genel bütçesi ve iştirak şirketlerinin hacmi, AKP’nin gözlerini kamaştırıyor. AKP, Başkan İmamoğlu görevden uzaklaştırılırsa hangi şirketi kimin yöneteceği ve şirketlerin yönetim kurullarına kimlerin atanacağı üzerine çalışıyor' diyordu.

İmamoğlu'nun yerine üç isim geçiyor

AKP kulislerinde dile getirilenlere göre, İmamoğlu’nun görevden uzaklaştırılması halinde bu koltuk için üç isim geçiyor.

Bunlardan biri Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, diğeri Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, diğeri ise Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen...

En şanslı isim Üsküdar Belediye Başkanı

Ancak son dönemde ibrenin Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i gösterdiği belirtiliyor.

Hilmi Türkmen’in son dönemlerde İstanbul sermayesinin gözdesi haline gelen Üsküdar’ı yönettiğine vurgu yapan bazı AKP’liler, 'Hilmi Bey İstanbul’u da rahatlıkla yönetebilir' diyor."