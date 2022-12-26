Kemal Kılıçdaroğlu, ilk kez Mansur Yavaş'ı geçti! Optimar anketinden sürpriz sonuçlar

Erdoğan en yakın rakibini 3'e katladı

Optimar’ın, “Bu yaz cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu hangi isme verirsiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 43.7’si Erdoğan yanıtını verdi. İlk kez ikinci sıraya yükselen Kılıçdaroğlu’na destek ise yüzde 12.4 çıktı. Böylece Erdoğan en yakın rakibinin yaklaşık 31 puan önünde çıktı...