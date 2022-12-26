Kemal Kılıçdaroğlu, ilk kez Mansur Yavaş'ı geçti! Optimar anketinden sürpriz sonuçlar
OPTİMAR Araştırma, Kasım ayı anket sonuçlarını paylaştı. CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu ilk kez muhalefet bloğunun cumhurbaşkanı adayı olarak ilk sıraya yerleşti. Erdoğan ise Kılıçdaroğlu'nu üçe katladı... İşte Optimar Anketi'nden çıkan sonuçlar...
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar Araştırma'nın son seçim anketinin sonuçlarını yazdı. Selvi'nin aktardığına göre; 2502 kişi ile 5-14 Aralık tarihleri arasında yaptığı kasım ayı anketinde Kılıçdaroğlu, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak ilk sıraya yükseldi.
Erdoğan en yakın rakibini 3'e katladı
Optimar’ın, “Bu yaz cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu hangi isme verirsiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 43.7’si Erdoğan yanıtını verdi. İlk kez ikinci sıraya yükselen Kılıçdaroğlu’na destek ise yüzde 12.4 çıktı. Böylece Erdoğan en yakın rakibinin yaklaşık 31 puan önünde çıktı...
Mansur Yavaş ilk kez geriye düştü
Kılıçdaroğlu’nu 10.1’le Mansur Yavaş takip ederken, Ekrem İmamoğlu yüzde 9’la dördüncü sırada geldi. Selahattin Demirtaş diyenlerin oranı yüzde 6.8 çıkarken Meral Akşener’e olan destek yüzde 6.0 olarak ölçüldü. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise yüzde 2.9’la yedinci sırada geldi.
Partilerin oy oranları...
Partilerin oy oranlarına bakıldığında ise AK Parti yüzde 39.2’yle ilk sırada gelirken, onu yüzde 23.9’la CHP takip ediyor. İYİ Parti yüzde 10.9 oy oranı ile üçüncü sırada gelirken, HDP yüzde 10.7’yle dördüncü sırada. MHP’nin oy oranı ise yüzde 8.6 çıkıyor.