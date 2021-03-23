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KÜLTÜR VE SANAT

Bolu Müzesi'ndeki 2 bin yıllık boyalı kadın başı heykelinin Artemis olduğu anlaşıldı

BOLU Müzesi'nde sergilenen yaklaşık 2 bin yıllık boyalı kadın başı heykelinin Yunan tanrıçası Artemis olduğu belirlendi.

BOLU Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) girişimleriyle kentin turizmde ön plana çıkmasını sağlamak amacıyla Bolu Müzesi'ndeki eserlere yönelik başlatılan çalışmalarda ilginç eserlerin varlığı ortaya çıkıyor.

Düzce Konuralp Antik Tiyatro Kazı Heyeti Üyesi Arkeolog Güzin Bilir ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Aysun Tuna ile çeşitli alanlarda çalışan akademisyenlerden oluşturulan heyetin kristalli beyaz mermerden yapılan boyalı kadın başı heykelinde yaptıkları incelemeler müthiş bir sonucu ortaya çıkardı.

Yunan tanrıçası Artemis olduğu belirlenen kadın başı heykelinin yapıldığı malzeme ve boyalı bulunması açısından dünyada nadir eserlerden biri olduğu kaydedildi.

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