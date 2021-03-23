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MAGAZİN

Özge Ulusoy'un başına çöp poşeti geçirdiler

Ünlü model Özge Ulusoy, takipçilerine şaşkına çevirdi. Başına çöp poşeti geçiren Ulusoy, “Makyajı bozmadan nasıl elbise giyiyoruz?” diye sordu.

Pandemi döneminde bile çalışmaya ara vermeyen ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından yine dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Bir dergi için çekime giden Ulusoy, nasıl hazırlandığını takipçileriyle paylaştı. Ünlü mankenin, elbise değiştirirken yayınladığı video herkesi şaşırttı.

Başına çöp poşeti geçiren Özge Ulusoy videoyu; “Makyajı bozmadan nasıl elbise giyiyoruz?” notuyla yayınladı.

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