Özge Ulusoy'un başına çöp poşeti geçirdiler

Pandemi döneminde bile çalışmaya ara vermeyen ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından yine dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Bir dergi için çekime giden Ulusoy, nasıl hazırlandığını takipçileriyle paylaştı. Ünlü mankenin, elbise değiştirirken yayınladığı video herkesi şaşırttı.

Başına çöp poşeti geçiren Özge Ulusoy videoyu; “Makyajı bozmadan nasıl elbise giyiyoruz?” notuyla yayınladı.