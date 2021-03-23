Konkordato nedir? Konkordato ile borçlar ertelenir mi?

Pandemi süreci büyük küçük bir çok şirketin, esnafın ve vatandaşın ekonomik anlamda zorlanmasına neden oldu. Birçok sektör pandemi sürecinden olumsuz yönde etkilendi ve birçok konu hukuka taşındı. Esnaf çek mağduriyeti sorunuyla karşı karşıya kalırken adliyelerde yoğunluklar arttı. Devlet çeşitli çözüm paketleriyle şirketlere ve esnafın sorunlarına destek olmaya çalışsa da pandemi sürecinin uzamasıyla birlikte durum bazı şirketlerin iflasına ve bazı esnafın ise kepenk kapatmasına neden oldu. İflas erteleme, konkordato, çek ve senet davalarında artış gözlendi. Avukat Mustafa Bilal Günal Bir Bilen programında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve merak edilen soruları yanıtladı.

Esnafın çek mağduriyetine karşı hükümet önemli adımlar attığını hatırlatan Avukat Günal, ''24 Mart 2020'ye kadar ödenmemiş olan veya mahkumiyetle sonuçlanmış çeklerle alakalı durdurma, infazın ertelenmesi kararı alındı. Böylece bu yasa ile birlikte ilk etapta 3 aylık bir ödeme takvimi sunuldu. Bu yasa ile ilk 3 ay içerisinde borcunun %10'luk dilimini ödeyen ve kalanını 15 aylık taksitlendirme yapan kişilere infazın ertelenmesi söz konusu oldu ve haziran ayında bu süreye 3 aylık bir uzatma daha eklendi.'' şeklinde konuştu.

Pandemi sürecinde yeni oluşan karşılıksız çeklerinde ortaya çıktığını belirten Avukat Mustafa Bilal Günal, ceza mahkumiyetinin modern hukuk sistemine uygun olmadığını ve kaldırılması gerektiğini hatırlatarak daha ciddi önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.

Şirketlerin borçlarını ve iflası erteleme için daha işlevsel hale getirilen konkordatoya yöneldiğini söyleyen Avukat Günal, mali durumu bozuk olan, borçlarını ödeyemeyen veya ödeyememe ihtimali beliren şirketlerin konkordatoya yöneldiğini ancak konkordatonun başvuru maliyetlerinin de kendi içinde ciddi bir masrafı olduğunu ve bunu da herkesin karşılayamadığını söyledi.