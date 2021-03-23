CNN Türk Hulki Cevizoğlu ile Altan Tan birbirine girdi Ahmet Hakan küplere bindi

CNN Türk'te yayınlanan "Tarafsız Bölge" programına Hulki Cevizoğlu ve Altan Tan'ın yaşadığı gerilim damgasını vurdu. Hulki Cevizoğlu, Altan Tan'ın "1930'lu yıllar" dediğini söyleyerek Atatürk eleştirisi yaptığını ve terör propagandası yaptığını iddia etti.

Cevizoğlu "Burada terör propagandası yapılıyor, siz de kuzu kuzu dinliyorsunuz" dedi. Hulki Cevizoğlu'nun sözleri stüdyoda bir anda gerilime neden oldu.

Programın moderatörü Ahmet Hakan, Cevizoğlu'na "Size çok büyük saygım var, ama bu söylediğiniz doğru değil. Ben kimseye burada terör propagandası yaptırmam." dedi.

"Ara verin, ben gidiyorum"

Gerilim yatışmayınca Ahmet Hakan reklama gitmek zorunda kaldı. Bu sırada Altan Tan'ın Hulki Cevizoğlu'na "Terbiyesiz" dediği duyulurken Cevizoğlu ise "Ara verin, ben gidiyorum." dedi.

Programın modetatörü Ahmet Hakan, 2 kez reklama gittikten sonra yayın sürmeye devam etti. Reklam sonrası yayında Hulki Cevizoğlu'nun stüdyoda olmadığı görüldü. Şaban Sevinç, "bizi de zan altında bıraktı" derken Ahmet Hakan ise Cevizoğlu'nun çok hassas davrandığını ifade etti.