HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun namaz yalanı!

Gergerlioğlu serbest bırakıldıktan sonra serbest kalmış ve gözaltı biçimini eleştirmişti. Gergerlioğlu ve HDP'liler gözaltı sırasında namaz üzerinden algı üretmeye başladı. Gergerlioğlu, "Ben abdest alıyordum, namaz kılacaktım ama polisler izin vermedi" diyor. Peki Gergerlioğlu'nun bu iddiası doğru mu?

Erdoğan bu kararı neden aldı, döviz, dolar euro nasıl arttı, kim sebep oldu... Yeni Merkaz Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ne diyor? Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kararı ve Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın'ın son mesajını Hadi Özışık Perde Arkası programında değerlendirdi.