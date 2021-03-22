Antalya'da kağıt toplayan gencin dövülüp motosikletinin yakılma anı kamerada

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesi Fener Caddesi'nde meydana gelen olayda; üzerinden kimlik bilgisi çıkmayan Suriyeli genç, hurda kağıt toplamak için motosikleti ile birlikte Fener Caddesi üzerinde bir çöp konteynerinin yanına yaklaştı. Bu sırada Ömer B. (18) yönetimindeki 07 BVR 49 plakalı kamyonet, yabancı uyruklu gencin motosikletine çarptı. Kaza sonrası araçtan inen Ömer B., Ali R. ve Haktan Ç., çıkan tartışmanın ardından Suriyeli genci yumruk, taş ve sopa ile darp etti. Suriyeli genç, başına aldığı darbelerle baygınlık geçirirken; şüpheliler ise gencin motosikletinin üzerinden kamyonetle geçip, ardından yaktı.

Çevredekilerin tepkisi üzerine şüpheliler kaçtı

Çevredekilerin tepkisi ile saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki Suriyeli genci Atatürk Devlet Hastanesine kaldırırken; gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

3 kişiden 2'si yakalandı

Polis, görgü tanıkların verdiği eşkal doğrultusunda şüphelilerin Ömer B., Ali R. ve Haktan Ç. olduğunu belirledi. Olayla ilgili başlatılan çalışmada plakası belirlenen kamyonet, Fener Mahallesi 1907 Sokak'ta park halinde bulundu. Çevrede yapılan aramalarda şüphelilerden Ömer B. ve Ali R. yakalandı. Diğer şüpheli Hakan Ç.'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Saldırı anları kamerada

Bu arada; saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde; saldırganların hurda toplanan motosikletin üzerinden kamyonetle geçme anı, motosikleti yakmaları, Suriyeli genci darp ettiği anlar yer aldı.