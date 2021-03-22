İstanbul'da hava bir anda karardı! Dolu fena vurdu arkadan kar geliyor

İstanbul'da saat 16.00'dan sonra hava karardı ve yağmur başladı. Bazı ilçelerde dolu da etkili oldu.

Bahçelievler ve Güngören'de kısa süreli dolu yağdı. Taksim Meydanı'nda da dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Öte yandan Ankara'da da öğle saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.