Piliç Topkapı nasıl yapılır misafirleriniz bayılacak!

En güzel ziyafet sofralarının baş tacı olacak kadar iddialı tadı damağınızda kalacak kadar lezzetli harika bir ana yemek geliyor. Piliç Topkapı. İsmiyle Topkapı sarayının mutfağından size özel hazırlanmış çağrışımı yapan, yumuşacık, sulu sulu pişmiş bir tavuğa sarılmış harikulade bir iç pilavdan oluşan bu enfes lezzeti denemediyseniz, akşama ne yapacağınız belli oldu. En ağır misafirleri dahi memnun edecek kendine hayran bırakacak bir nefislik. Yapılışı biraz meşakkatli ama böyle bir güzelliğe ulaşmak hiçbir zaman çok da kolay olmamalı. En özel günlerinizde, bayram sofralarından davet yemeklerine kadar şık sofralarda aranan bir yemek olmak piliç Topkapı için vazgeçilmez bir durum. Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler;

4 adet bütün tavuk but, et marinesi için yarım çay bardağı zeytin yağı, 1 yemek kaşığı sirke, yarım çay kaşığı karabiber, iç pilav için 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tere yağ, 1 su bardağı badem, 1 adet orta boy soğan, 1 Su bardağı pirinç, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı tarçın, yarım çay bardağı kuş üzmü, yeterince tuz, 1 su bardağı sıcak su.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası;

https://www.youtube.com/watch?v=QTPB8pFl_R4&t=1s