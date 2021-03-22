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Mersin'de otomobil kontrolden çıkıp kaldırım çıktı! Saniyelerle kurtuldular

İhlas Haber Ajansı

MERSİN'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki motosikletlere ardından iş yerinin vitrinine çarptı. Kaldırımda yürüyen çok sayıda kişi de saniyelerle ezilmekten kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi'nde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce yol kenarında park halindeki motosikletlere çarptı, ardından onlarca yayanın geçtiği kaldırıma çıkıp bir iş yerinin vitrinine çarparak durabildi. Kazada, araç sürücüsü ile birlikte iş yerinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı bölgedeki kameralar tarafından kaydedilirken, kaza sırasında kaldırımda yürüyen çok sayıda kişinin saniyelerle ezilmekten kurtulduğu ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, kazadan saniyeler önce 3 çocuklu bir aile iş yerinin önünden geçerken, bir şahsın iş yerinden çıktığı, bir başka kadının ise kaldırımda yürürken aracın geldiğini görerek geri adım attığı görüldü.

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