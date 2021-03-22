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Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen 'baton salam' itirafı

Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın Instagram'dan yaptığı program Mücbir Sebepler'in dün geceki konukları Kuşum Aydın ve Mehmet Ali Erbil oldu.

Pandeminin başından bu yana Instagram'da yaptıkları canlı yayınla keyifli anlar yaşatan Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş, dün gece gerçekleşen yayında uzun süredir sağlık problemleriyle boğuşan Mehmet Ali Erbil'i ve Kuşum Aydın'ı konuk aldı.

Çarkıfelek'te yaşanan en komik anları konuşurken kahkahanın eksik olmadığı yayında, Küçükçağlayan'ın 'Pantolon indimeyi, ağza sosis sokmayı özlediniz mi?' sorusu üzerine Erbil, 'Sosiste hatam var. Üstelik bir de Macar sosis. Bir de bir elimle birine, öbür elimle öbürüme yediriyorum.

Prodüksiyon bunlarla uğraşıyor. Ben de ergen gibi onlar elime ne verirse seyirciye yediriyorum. Bizim zamanımızda birazcık televizyonlarda hoş görü vardı. Şimdi yapsam Taksim'de asarlar' sözleriyle dikkat çekti.

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