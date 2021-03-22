Nişantaşı'nda bir estetik skandalı daha! Kaşını yaptırdı gözü kaydı artık her şeyi çift görüyor
İSTANBUL Nişantaşı'nda bir güzellik merkezinde kaşını yaptıran kadın operasyon sonrası sinir felci geçirdi ve gözü kaydı. Genç kadın kullandığı ilaçlar nedeni ile de 2 haftada tam 12 kilo aldı.
İstanbul Nişantaşı'nda estetik skandalı yaşandı. Yeliz Uzel isimli kadın kaşlarına kıl efekti yaptırdı ve gözü kaydı. 2 hafta boyunca kullandığı ağır ilaçlar nedeni ile 12 kilo alan kadının hayatı altüst oldu. Yaşadıklarını Showhaber'e anlatan Uzel şunları söyledi:
Uyandım gözlerim şişmiş. Doktor geldi gözün kayık göz sinir felci geçiriyorsun dedi. Çocuğum korkuyor artık benden. Psikolojik olarak kendimi çok kötü hissediyorum. Tüm işleri eşim üstlendi. Geçip geçmeyeceği konusu belirsiz.