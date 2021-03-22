Nişantaşı'nda bir estetik skandalı daha! Kaşını yaptırdı gözü kaydı artık her şeyi çift görüyor

İstanbul Nişantaşı'nda estetik skandalı yaşandı. Yeliz Uzel isimli kadın kaşlarına kıl efekti yaptırdı ve gözü kaydı. 2 hafta boyunca kullandığı ağır ilaçlar nedeni ile 12 kilo alan kadının hayatı altüst oldu. Yaşadıklarını Showhaber'e anlatan Uzel şunları söyledi:

Uyandım gözlerim şişmiş. Doktor geldi gözün kayık göz sinir felci geçiriyorsun dedi. Çocuğum korkuyor artık benden. Psikolojik olarak kendimi çok kötü hissediyorum. Tüm işleri eşim üstlendi. Geçip geçmeyeceği konusu belirsiz.