BIST 1.382
DOLAR 7,87
EURO 9,41
ALTIN 437,85
YEREL

Nişantaşı'nda bir estetik skandalı daha! Kaşını yaptırdı gözü kaydı artık her şeyi çift görüyor

İSTANBUL Nişantaşı'nda bir güzellik merkezinde kaşını yaptıran kadın operasyon sonrası sinir felci geçirdi ve gözü kaydı. Genç kadın kullandığı ilaçlar nedeni ile de 2 haftada tam 12 kilo aldı.

İstanbul Nişantaşı'nda estetik skandalı yaşandı. Yeliz Uzel isimli kadın kaşlarına kıl efekti yaptırdı ve gözü kaydı.  2 hafta boyunca kullandığı ağır ilaçlar nedeni ile 12 kilo alan kadının hayatı altüst oldu. Yaşadıklarını Showhaber'e anlatan Uzel şunları söyledi:

Uyandım gözlerim şişmiş. Doktor geldi gözün kayık göz sinir felci geçiriyorsun dedi. Çocuğum korkuyor artık benden. Psikolojik olarak kendimi çok kötü hissediyorum. Tüm işleri eşim üstlendi. Geçip geçmeyeceği konusu belirsiz. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ankara'da dolu yağışı! Misket büyüklüğünde dolu böyle görüntülendi
İstanbul'da baldızıyla kahvaltı yapıyordu! Neye uğradığını şaşırdı
Mersin'de otomobil kontrolden çıkıp kaldırım çıktı! Saniyelerle kurtuldular
Adana'da evlenmek isteyen sevgilisine şart koştu! Gözyaşları sel oldu
İstanbul'da kamyonet dehşet saçtı: Ortalık savaş alanına döndü
Esenyurt'ta film sahnelerini aratmayan pompalı tüfekli kovalamaca kamerada
Aksaray'da etrafına küfürler savurdu demediğini bırakmadı: 1 milyar 600 lira para var
Gönül Dağı 22. bölüm fragmanı
Teşkilat 4. bölüm fragmanı
Kefaret 19. bölüm fragmanı