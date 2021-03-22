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SAĞLIK

Hipotiroidi metabolizmayı nasıl etkiler?

Hipotiroidi, tiroid bezinin vücut için yeterli miktarda tiroid hormonu üretemediği bir sağlık sorunudur. Tiroid hormonları metabolizmayı veya vücudun enerjiyi kullanma şeklini düzenler.

Tiroitin az çalışması durumu ‘’hipotiroidi’’ olarak adlandırılmaktadır. Hipotiroidinin yaygın belirtileri arasında halsizlik, yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü, kabızlık, çabuk üşüme ve soğuğa tahammülsüzlük görülür. Peki hipotiroidi metabolizmayı nasıl etkilemektedir? Merak edilenleri Diyetisyen Dilan Söğüt anlattı...

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