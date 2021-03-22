BIST 1.379
DOLAR 7,84
EURO 9,40
ALTIN 439,40
GÜNCEL

Cüneyt Özdemir: Ekonomi kötü olunca sevinen gerzekler var

Ekonomide yaşanan dalgalanma nedeniyle mutlu olanları eleştiren gazeteci Cüneyt Özdemir, Türkiye'de ekonominin kötü olmasına sevinenlerin gerzek olduğunu söyledi ve herkesin aynı gemide olduğunu belirtti.

Türkiye ekonomisinde yaşanan dalgalanma nedeniyle sevinenlere gazeteci Cüneyt Özdemir'den eleştiri geldi. Herkesin aynı gemide olduğunu belirten Cüneyt Özdemir, Türkiye'de ekonominin kötü olmasına sevinen gerzeklerin olduğunu söyledi.

Özdemir, "Evet birkaç gündür hareketli bir zaman dilimi içerisindeyiz. Bu yayını yaparken beni izleyenler bilirler ki ben özellikle Türkiye'de hepimizin aynı gemide olduğuna inanıyorum özellikle ekonomi konusunda. Yani bunu daha önceki yayınlarımda belirttim, bunun altını bir kez daha çizeyim. Türkiye'de ekonominin kötü olmasına sevinen bazı gerzekler var. Sanki bunun AK Partinin aleyhine kendilerinin de lehine olacağını düşünüyorlar. Ben bunlardan bir tanesi değilim."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 24 yorum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da hava bir anda karardı! Dolu fena vurdu arkadan kar geliyor
Şile'de boş yolda tehlikeli inatlaşma! Araçlarını birbirine çarptırarak ilerlediler
Antalya'da villada 'pes' dedirten kaçak havuz partisi
Nişantaşı'nda bir estetik skandalı daha! Kaşını yaptırdı gözü kaydı artık her şeyi çift görüyor
İstanbul'da baldızıyla kahvaltı yapıyordu! Neye uğradığını şaşırdı
Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen 'baton salam' itirafı
Mersin'de otomobil kontrolden çıkıp kaldırım çıktı! Saniyelerle kurtuldular
Adana'da evlenmek isteyen sevgilisine şart koştu! Gözyaşları sel oldu
Hipotiroidi metabolizmayı nasıl etkiler?
İstanbul'da kamyonet dehşet saçtı: Ortalık savaş alanına döndü