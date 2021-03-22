Cüneyt Özdemir: Ekonomi kötü olunca sevinen gerzekler var

Türkiye ekonomisinde yaşanan dalgalanma nedeniyle sevinenlere gazeteci Cüneyt Özdemir'den eleştiri geldi. Herkesin aynı gemide olduğunu belirten Cüneyt Özdemir, Türkiye'de ekonominin kötü olmasına sevinen gerzeklerin olduğunu söyledi.

Özdemir, "Evet birkaç gündür hareketli bir zaman dilimi içerisindeyiz. Bu yayını yaparken beni izleyenler bilirler ki ben özellikle Türkiye'de hepimizin aynı gemide olduğuna inanıyorum özellikle ekonomi konusunda. Yani bunu daha önceki yayınlarımda belirttim, bunun altını bir kez daha çizeyim. Türkiye'de ekonominin kötü olmasına sevinen bazı gerzekler var. Sanki bunun AK Partinin aleyhine kendilerinin de lehine olacağını düşünüyorlar. Ben bunlardan bir tanesi değilim."