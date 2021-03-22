Ekonomist Prof. Dr Emre Alkin'den dolar analizi
Türkiye ekonomisinde yaşanan dalgalanma sonrası dolardaki yükseliş ve piyasalardaki endişe durumu vatandaşında kafasını karıştırdı. Ekonomist Prof. Dr Emre Alkin, dolar analizi yaptığı son videosunda soğukkanlı olunması çağrısında bulundu.
YouTube kanalında piyasalardaki son durumu yorumlayan Ekonomist Prof. Dr Emre Alkin, yaptığı paylaşımla vatandaşı uyarmış ve bu fiyatlardan, 'Sakın dolar almaya kalkmayın' çağrısı yaparak soğukkanlı olmakta fayda olduğuna dikkat çekmişti.
Prof. Dr Emre Alkin, dolar analizi yaptığı son videosunda soğukkanlı olunması çağrısında bulundu.